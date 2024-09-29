Nays APK, kullanıcı dostu özelliklere sahip olan bir dijital cüzdan uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanan Nays APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir dijital cüzdan uygulamasıdır. Cebinizdeki parayı biriktirmek mi istiyorsunuz? Nays uygulamasıyla birlikte hem paranızı biriktirebilir hem de alışveriş gibi günlük işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra fatura ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra kolay kayıt arayüzü sayesinde hemen kaydınızı yaptırabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüz ve özellikler sayesinde ana ekrandan istediğiniz her şeye ulaşabilir, ücretsiz para transferleri gerçekleştirebilir ve QR veya temassız ödeme yapabilirsiniz.

Hem telefonunuzdan hem de fiziki kartınızı kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Fiziki karta sahip olmak için renk tasarımlarından birini seçerek, kartınızın tarafınıza ulaşmasını bekleyebilirsiniz.

Nays APK İndir

Diğer finans uygulamalarında gördüğümüz özellikleri Nays APK'da bulmamız mümkündür. Bunların en başında gelen; indirimler, cashback avantajları ve para kazandıran oyunlardır. Hem eğlenin hem de para kazanın!

Sürekli güncellenen arayüz üzerinde kampanyalara ve fırsatlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Siz de Nays APK indirerek, alışveriş yapın, faturanızı ödeyin ve dijital cüzdanınızda paranızı biriktirin!

Nays Uygulaması Özellikleri