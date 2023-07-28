Hemen NBA 2K24 indirin ve NBA ve WNBA takımları ile eşsiz bir basketbol deneyimini yaşayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Basketbol ve video oyunları denilince akıllara gelen ilk -ve belki de- tek yapım olan NBA 2K serisi bu yıl da bizlerle birlikte olacak. NBA 2K24 şu ana kadarki en akıcı ve gelişmiş basketbol oyunu olma iddiası içerisinde. NBA takımlarının yanı sıra WNBA takımlarını da bünyesinde bulunduran NBA 2K24 sizlere en iyi deneyimi yaşatmak için piyasaya çıkıyor.

NBA 2K24 Ne Zaman Çıkacak?

8 Eylül 2023 yılında piyasaya çıkacak olan NBA 2K24’ü basket severler epey zamandır bekliyordu. Nihayet artık daha fazla beklemize gerek kalmadı, kısa bir süre içerisinde NBA 2K24 oynanabilir durumda olacak. Oyunu şimdi ön sipariş verenler bir takım ödüllerin de sahibi olacak.

NBA 2K24 Ön Sipariş Bonusları

5.000 VC

5.000 MyTEAM Puanı

10 MyTEAM Promo Paketi (haftada bir adet teslim edilir)

5x Altı MyCAREER Güçlendirme Türü

3x Üç Gatorade Güçlendirme Türü

95 Puanlık Kobe Bryant MyTEAM Serbest Oyuncu Kartı

NBA 2K24 İndir

Hemen NBA 2K24 indirin ve bu muhteşem basket kültürünü deneyimleyin. Oyunu şimdi ön sipariş verin ve bir sürü ödülün sahibi olun.

NBA 2K24 Sistem Gereksinimleri