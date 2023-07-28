NBA 2K24
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99000.00 MB
- Üretici Visual Concepts
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Hemen NBA 2K24 indirin ve NBA ve WNBA takımları ile eşsiz bir basketbol deneyimini yaşayın.
Basketbol ve video oyunları denilince akıllara gelen ilk -ve belki de- tek yapım olan NBA 2K serisi bu yıl da bizlerle birlikte olacak. NBA 2K24 şu ana kadarki en akıcı ve gelişmiş basketbol oyunu olma iddiası içerisinde. NBA takımlarının yanı sıra WNBA takımlarını da bünyesinde bulunduran NBA 2K24 sizlere en iyi deneyimi yaşatmak için piyasaya çıkıyor.
NBA 2K24 Ne Zaman Çıkacak?
8 Eylül 2023 yılında piyasaya çıkacak olan NBA 2K24’ü basket severler epey zamandır bekliyordu. Nihayet artık daha fazla beklemize gerek kalmadı, kısa bir süre içerisinde NBA 2K24 oynanabilir durumda olacak. Oyunu şimdi ön sipariş verenler bir takım ödüllerin de sahibi olacak.
NBA 2K24 Ön Sipariş Bonusları
- 5.000 VC
- 5.000 MyTEAM Puanı
- 10 MyTEAM Promo Paketi (haftada bir adet teslim edilir)
- 5x Altı MyCAREER Güçlendirme Türü
- 3x Üç Gatorade Güçlendirme Türü
- 95 Puanlık Kobe Bryant MyTEAM Serbest Oyuncu Kartı
NBA 2K24 İndir
Hemen NBA 2K24 indirin ve bu muhteşem basket kültürünü deneyimleyin. Oyunu şimdi ön sipariş verin ve bir sürü ödülün sahibi olun.
NBA 2K24 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 3.10 GHz/ AMD FX-4100 3.60 GHz ya da daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1GB/ ATI Radeon HD 7770 1 GB ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Directx 9.0x
- İlave Notlar: Çift analoglu gamepad ile oynanılması öneriliyor.