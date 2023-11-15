Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız ve şehir kurduğumuz bir oyun olan New Cycle çok yakında satışa çıkacak.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk geliştiriciler olan Core Engage tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanacak olan New Cycle özünde bir şehir kurma oyunudur.

New Cycle’ın diğer şehir kurma oyunlarından farkı ise görselliği ve atmosferidir. Kıyamet getiren bir güneş patlamasının ardından tekrar medeniyeti kurmaya çalıştığımız bu oyunda her yer kahverengi ile kaplanmış.

Medeniyetin ateşini tekrar yakmaya çalıştığımız bu oyun aynı zamaanda bir şehir kurma oyununa göre oldukça iyi gözüküyor. Kaplama kalitesi gayet iyi olan New Cycle’ı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

New Cycle Ne Zaman Çıkacak?

Henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da 2023 sonu ya da 2024 başı gibi piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

New Cycle İndir

New Cycle henüz indirilmeye açık değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek ve takip ederek herkesten önce New Cycle’ı indirebilirsiniz.

New Cycle Sistem Gereksinimleri