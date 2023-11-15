New Cycle
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Core Engage
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Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız ve şehir kurduğumuz bir oyun olan New Cycle çok yakında satışa çıkacak.
Türk geliştiriciler olan Core Engage tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanacak olan New Cycle özünde bir şehir kurma oyunudur.
New Cycle’ın diğer şehir kurma oyunlarından farkı ise görselliği ve atmosferidir. Kıyamet getiren bir güneş patlamasının ardından tekrar medeniyeti kurmaya çalıştığımız bu oyunda her yer kahverengi ile kaplanmış.
Medeniyetin ateşini tekrar yakmaya çalıştığımız bu oyun aynı zamaanda bir şehir kurma oyununa göre oldukça iyi gözüküyor. Kaplama kalitesi gayet iyi olan New Cycle’ı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz.
New Cycle Ne Zaman Çıkacak?
Henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da 2023 sonu ya da 2024 başı gibi piyasaya çıkacağı düşünülüyor.
New Cycle İndir
New Cycle henüz indirilmeye açık değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek ve takip ederek herkesten önce New Cycle’ı indirebilirsiniz.
New Cycle Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz | AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 ya da 2 GB video RAM’i olan bir ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan