Nintendo Music APK, Nintendo oyunlarının müziklerini içerisinde barındıran bir müzik uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nintendo oyunlarından keyif alan oyuncular için mükemmel bir uygulama olan Nintendo Music APK, oyun müziklerinin tamamını kullanıcılara sunmaktadır. Oyunlardaki tüm müzikleri içerisinde barındıran Nintendo Music APK'da, sevdiğiniz nintendo oyunlarındaki müzikleri dinleyebilirsiniz.

Pikmin 3, Pokémon, Zelda, Mario, Splatoon ve daha birçok oyundan müziği bünyesinde kullanıcılara sunan Nintendo Music, aynı zamanda genişletilmiş bir oynatma desteğine sahiptir.

Her kullanıcı sevdiği müziği saatlerce dinleyebilir. Nintendo Music'te de tam anlamıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kesintisiz bir dinleme deneyimi için parçaların süresini artırabilirsiniz. 15, 30 ve 60 dakika olmak üzere parçaların süresini artırarak, o andaki atmosferiniz için iyi bir arka plan müziği oluşturabilirsiniz.

Nintendo Music APK İndir

Sevdiğiniz tüm parçaları cihazınıza indirerek, çevrimdışı dinleyebilirsiniz. İnternete bağlanmadan dinlemenin haricinde, arka planda müzikleri oynatabilir ve diğer işlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Nintendo Music APK'da, sevdiğiniz oyun müziklerinden oluşan parça listesi oluşturabilirsiniz. Çeşitli türlere sahip olan müzikleri bir araya toplayabilir ve daha sonra rahatlıkla bulabilirsiniz.

Uygulamaya kayıt olmak için Nintendo hesabı gerekmektedir. Siz de Nintendo Music APK indirin ve sevdiğiniz Nintendo oyunlarının müziklerini her yerde dinleyin!

Nintendo Music Uygulaması Özellikleri