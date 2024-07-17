NokoPrint APK, mobil cihazlarınızı kullanarak belge çıkartabileceğiniz bir yazıcı uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz NokoPrint APK, evinizdeki yazıcıya bağlanıp kolayca belge yazdırmanıza olanak tanıyor. Çoğu yazıcı markası ile bağlantı kurabilen bu uygulama, Wifi veya USB bağlantısı üzerinden çalışabiliyor. Saniyeler içerisinde telefonunuzdaki belgeyi yazıcıdan çıkarabilir ve farklı türden dosya biçimlerini seçebilirsiniz.

JPEG, PNG, PDF ve daha birçok dosyayı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan rahatlıkla işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama olmaksızın NokoPrint'in her özelliğini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

HP, Canon, Samsung, Brother, Dell ve Toshiba gibi birçok markaya ev sahipliği yapan bu uygulama, daha sayamadığımız birçok yazıcı ile de bağlantı kurabiliyor. Yazıcınızın özelliğine göre belgenizi istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Uygulama, tüm ayarlamaları size sunarak geri kalanını aletinize bırakmaktadır.

NokoPrint APK İndir

Yazdırmadan önce ön izleyin, mat veya parlak görünümü seçin, çift taraflı veya tek taraflı yazdırın, boyut seçeneklerini değiştirin veya renk özelleştirmelerini yapın.

Siz de telefonunuzdan kolayca yazıcınıza bağlanmak ve belgelerinizi yazdırmak istiyorsanız, NokoPrint APK indirebilirsiniz.

NokoPrint - Mobil Yazdırma Uygulaması Özellikleri