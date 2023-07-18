Kayıt gerektirmeden web sitelerinde rahatça dolaşmanızı sağlayan Oasis VPN, kullanıcıların gizliliğine de büyük önem veriyor.

Berkcan Aktürk - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oasis VPN ( Fast VPN), kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir VPN hizmeti sunmak için tasarlandı. VPN araçlarında her zaman gizlilik çok önemli bir unsurdur. Oasis VPN'nin de, bu konuda çok titiz olduğu göze çarpıyor.

Oasis VPN ( Fast VPN), verilerinizin izlenmesini veya sızdırılmasını önleyerek, internet sitelerinde güvenli ve gizli bir şekilde gezinmenize olanak sağlıyor. Oasis VPN, kullanıcılara iyi bir IPv6 desteği sunuyor. Böylece kullanıcılar, birçok web sitesinde kayıtsız dolaşabiliyor.

Oasis VPN ( Fast VPN) İndir

Oasis VPN, kullanıcılar için en son derecede şifreleme algoritması kullanıyor. Uygulamayı kullanırken kesinti ve gecikme olmaması adına Oasis VPN, dünya çapında hızlı ve temiz sunuculara bağlanıyor.

Dünya çapında, tamı tamına 37 ülkeden fazla freeVPN sunucularına erişim sağlayan Oasis VPN, acemi kullanıcılar için de büyük bir menü kolaylığı sağlıyor. Basit arayüzü ile yeni kullanıcıların yabancılık çekmeyeceği Oasis VPN ( Fast VPN) APK indirip, siz de güvenli bir şekilde gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Kayıt gerektirmeyen bu VPN uygulaması, kullanıcıların herhangi bir etkinliğini toplamaz veya izlemez. Bu sayede tüm kullanıcıların etkinlikleri anonim kalır. Ayrıca Oasis VPN, kullanıcı kimliğinizin kötü niyetli aktörlere geçmeyeceğinin de garantisini veriyor.

Oasis VPN ( Fast VPN) Özellikleri