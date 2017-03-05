Betternet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 374,718
- DOSYA BOYUTU 14.6 MB
- Üretici Betternet Technologies Inc.
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Betternet VPN: Windows bilgisayarlar için ücretsiz, hızlı, güvenilir ve sınırsız VPN programı
Betternet VPN programı, Windows işletim sistemli PC kullanıcılarının en kolay yoldan ücretsiz ve sınırsız bir VPN deneyimine ulaşmalarını sağlayabilen araçlar arasında. Uygulamanın sunduğu VPN hizmeti sayesinde hem engelli web sitelerine ve engelli web servislerine giriş mümkün hale geliyor, hem de ortak internet kullanımı gerçekleştirilen yerlerde kullanıcı gizliliği ve verilerinin korunması da mümkün oluyor. Bilhassa sık sık dış mekanlarda yer alan internet bağlantılarını kullananların göz atmadan geçmemeleri gerektiğini düşünüyorum.
Betternet VPN İndir
Programın arayüzü çok sade ve herhangi bir detay barındırmayacak şekilde hazırlanmış. Benzer proxy programlarını karmaşık bulanlar bu yönünden hoşlanacaklardır. Zira VPN bağlantısına geçmek için tek yapmanız gereken programın arayüzünden connect butonuna basmak. Bağlantıyı kesmek için de disconnect butonuna basarak tüm işlemleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz.
Betternet'in en dikkat çekici yanı, bir yandan ücretsiz olarak sunulurken diğer yandan herhangi bir reklam barındırmaması. Böylelikle internet gezintileriniz ve sınırsızca web sitelerine girişleriniz esnasında gözünüze sokulan ilgilenmediğiniz reklamlarla karşılaşmak mümkün değil. Herhangi bir şekilde kullanıcının ödeme bilgilerini de talep etmeyen, kayıt ve giriş istemeyen uygulama, limitsiz kullanım imkanı sunmasıyla da kullanıcıları tatmin edecektir.
Tamamen ücretsiz, sınırsız ve reklamsız bir VPN aracı arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gereken uygulamada zaman zaman bazı yavaşlıklar olabiliyor. Fakat bu yavaşlıkların oldukça kısa süreli olmaları ve gezintinizi rahatsız edecek düzeyde olmamaları nedeniyle çok fazla dikkatinizi çekeceğini sanmıyorum.
- Güvenli, Hızlı Bağlantı: Betternet VPN, yüksek kaliteli, stabil (kararlı) bağlantı sağlar.
- Kurulumu Kolaydır: Kurulum kolaylığı Betternet'i diğer VPN programlarından ayırır. Sadece birkaç tıklamayla internete güvenli bir şekilde bağlanabilirsiniz.
- Güvenli VPN Sunucuları: Amerika, İngiltere, Kanada, Japonya, Fransa, Avustralya, Almanya, Singapur, Hong Kong ve Hollanda'dan güvenli bir şekilde VPN bağlantısı sağlar.
İnternette güvenli gezmek, en hızlı VPN deneyimini yaşamak için Windows cihazınıza Betternet VPN'i indirin. Betternet, tüm gizlilik ve güvenlik ihtiyaçlarınız için hızlı Windows VPN programıdır.
Betternet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,829
- DOSYA BOYUTU 73 MB
- Üretici Betternet Technologies Inc.
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Betternet VPM, Android için ücretsiz, hızlı, reklamsız, kayıtsız VPN programıdır.
Betternet VPN, Android için ücretsiz VPN programları arasındadır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Betternet, reklamsız ve kayıt gerektirmemesi ile dikkat çekiyor. Hem ücretsiz hem reklamsız hem de kayıtsız Android VPN programı arıyorsanız, Betternet tam da aradığınız uygulamadır.
Betternet, Android telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen ücretsiz VPN uygulamalarının başında geliyor. VPN Proxy ve WiFi Güvenlik ücretsiz VPN Betternet ile Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal ağlarda yasakları kaldırabilir ve devlet sansürlerini göz ardı edebilirsiniz.
Betternet VPN İndir - Android Ücretsiz VPN Programı
Okulda, evde, işte yasaklı, engellenen sitelere ve uygulamalara erişim imkanı sağlarsınız. Betternet, devlet veya internet servis sağlayıcılar tarafından takip edilme endişeniz olmadan internette anonim olarak gezmenize imkan verir. Çok kolay bir şekilde IP değiştirme işlemini yaparsınız ve kimse internetteki aktivitelerinizi takip edemez.
Betternet VPN, herkese açık WiFi noktaları, hücresel ağlar ve diğer halka açık yerlerde internete bağlandığınızda cihazınızın bağlantısını güvenlik altına alır. Aynı bedava proxy gibi işliyor; daha da güvenli olduğunu söyleyebilirim. Parolanız ve kişisel verileriniz korunur ve hacker’lar gibi kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı korunursunuz.
Siz de Betternet VPN indirin ve kapsamlı bir VPN deneyimi yaşayın.
Betternet VPN Uygulaması Özellikleri
- İndirmesi ve kullanması ücretsizdir - Diğer ücretsiz VPN uygulamalarının aksine belli bir süreliğine deneme değil sonsuza kadar ücretsiz kullanırsınız.
- Kredi kartı gerekmez - Birçok ücretsiz VPN programı deneme süresinin ardından kayıt olmanızı ister, bunun için de kredi kartı bilgilerinizi sorar. Betternet VPN’i kredi kartı bilgilerinizi vermeden kullanabilirsiniz.
- Kayıt veya giriş gerekmez - Bu ücretsiz VPN uygulamasını kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekmez. İndirip kayıt olmakla uğraşmadan hemen VPN bağlantısını sağlayabilirsiniz.
- Basit ve tek tuşla bağlanma - Tek dokunuşla VPN bağlantısını açabilir veya kapatabilirsiniz.
- En hızlı sunucuya bağlar - Betternet, ücretsiz VPN servisi olmasına rağmen her zaman en hızlı sunucuya bağlanmanızı sağlar.
- En iyi WiFi Hotshop Shield - Herkese açık WiFi ağlarında güvenlik kaygısı duymadan bağlanıp işlerinizi halledebilirsiniz.
Betternet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,865
- DOSYA BOYUTU 21 MB
- Üretici Betternet Technologies Inc.
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Betternet VPN uygulaması sayesinde iOS cihazlarınızdan sorunsuzca engelli sitelere giriş yapabilirsiniz.
Betternet uygulaması, iOS kullanıcılarının mobil cihazlarında sorunsuz ve engelsiz bir şekilde internete bağlanmalarını sağlayan ücretsiz VPN uygulamaları arasında yer alıyor. Sorunsuzca ve hızlı bir şekilde çalışan uygulama, paralı ve reklamlı VPN servislerinden sıkılan kullanıcılar için iyi bir çözüm olacaktır.
VPN servisinden faydalanmanın en büyük artısı, elbette ki engelli web siteleri ve web servislerine giriş yapabilmek. Ancak pek çok kullanıcı VPN'lerin kişisel bilgilerinize erişilmesini de engelleyebildiğini unutabiliyor. Özellikle kişisel gizliliğine değer veren kullanıcıların Betternet gibi bir proxy sağlayıcısından faydalanmaları, mobilde de kendi kimliklerini korumalarına yardımcı oluyor.
Uygulamayı kullandığınızda, herhangi bir şekilde kredi kartı bilgisi vermeniz gerekmediği gibi üye girişi, kayıt, reklamlar gibi öğeler de bulunmuyor. Böylelikle Betternet'i açarak VPN bağlantısı kurduğunuz anda hemen sınırsız internet deneyiminden faydalanabiliyorsunuz. Genel olarak arayüz tasarımının da sade olması ve hemen bağlantıya olanak tanıması, istediğiniz an VPN'i açıp kapamanıza olanak tanıyor.
En İyi Ücretsiz VPN Programları (PC/Mac/Android/iOS)
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Betternet VPN İndir
Betternet'in en dikkat çekici yanı ise, diğer ücretsiz VPN servislerinin aksine bir kota sınırının bulunmaması. Her ne kadar zaman zaman bağlantı hızında yavaşlıklar tecrübe etmeniz mümkün olsa da, herhangi bir kota sınırlaması içerisinde olmamanız, VPN kullanırken video izleme gibi işlemlerden kaçınmanıza gerek bırakmıyor.
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda yeni bir VPN uygulaması arıyorsanız, kesinlikle Betternet VPN indirmelisiniz.