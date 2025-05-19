Yüzlerce kampanyayı kullanıcılara sunan Oliz APK, Arçelik tarafından yayınlanan bir yaşam uygulamasıdır. Alışverişlerinizi daha hesaplı yapın ve cihazlarınızın bilgilerine rahatlıkla ulaşın!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arçelik tarafından geliştirilen Oliz APK, ev ve yaşam alanlarınızı daha konforlu ve ekonomik hale getirmek için tasarlanmış bir mobil uygulamadır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Oliz, alışverişten cihaz yönetimine kadar birçok alanda kullanıcılarına avantajlar sunuyor. Yeni avantajlar hakkında bilgi alabilir, indirimlerden yararlanabilir ve cihazlarınız hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Oliz, kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş teklifler sunar. Arçelik ve Beko mağazalarında yapılan alışverişlerde geçerli olan karekod indirimleri ile alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

Uygulamanın sunduğu "Cihazlarım" özelliği ile sahip olduğunuz beyaz eşyaları görüntüleyebilir ve garanti sürelerini takip edebilirsiniz. Böylece cihazlarınızın garanti durumunu her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. Dilerseniz garanti sürelerini de uzatabilirsiniz.

Oliz APK İndir

Oliz Plus’a geçerek Arçelik ve Beko’dan satın alacağınız ürünlerde ve hizmetlerde yıl boyu süren indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Olizli markaların Plus’a özel sunduğu ekstra indirimler ile Oliz avantajlarını katlayabilirsiniz. Yani anlayacağınız, her türlü indirimden ve kampanyadan rahatlıkla faydalanabilirsiniz.

Oliz APK, sadece iki markada değil, aynı zamanda birçok çeşitli güvenilir marka ile çalışmaktadır. Giyimden elektroniğe, finans işlemlerinden süpermarket alışverişlerine kadar her türlü popüler markanın kampanyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Siz de Oliz APK indirin ve hem cihazlarınızın bilgilerini kontrol edin hem de onlarca markanın sunduğu kampanyalardan yararlanın!