ONLYOFFICE
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 291.00 MB
- Üretici Ascensio System SIA
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ONLYOFFICE, Microsoft Office programına alternatif ücretsiz ofis paketi.
ONLYOFFICE, ofis programı Microsoft Office’e ücretsiz alternatiflerden. Belgeleri, sunumları, elektronik tabloları aynı pencerenin farklı sekmelerinde açan ve en popüler dosya biçimleriyle uyumlu bir office paketi.
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ONLYOFFICE, hem ev kullanıcıları hem de küçük ve orta büyüklükteki şirketler için uygun, dikkat çeken bir office paketi sunarak belgelerin, elektrik tabloların ve sunumların tek bir pencereden çevrimdışı ve çevrimiçi olarak düzenlenmesine imkan tanıyor.
ONLYOFFICE Desktop Editors, internet bağlantısı olmadan ofis dosyalarının hızlıca oluşturulmasına ve düzenlenmesine izin verirken portal üzerinden de online olarak hızlı dosya paylaşımı ve ekip çalışmasına izin verir. Office aracı, görsel olarak dikkat çekici kullanıcı arayüzü ve sezgisel kontrollerle kullanıcıların belgeleri, çalışma sayfalarını ve sunumları açmasına veya sıfırdan yenilerini oluşturmasına olanak tanır. Doc, Docx, Odt (OpenDocument), Rtf, Txt gibi en popüler dosya biçimlerini destekler. Pdf, Xps, DjVu dosyalarını da açabilir, Html ve Epub içeriklerini indirebilir.
ONLYOFFICE’in ayırıcı özelliği, kullanıcıların aynı pencerenin birden çok sekmesinde birden fazla belgeyi açmalarını sağlayan sekme tabanlı görüntüleyici ve düzenleyiciye sahip olması. Diğer Office paketlerinin çoğunda olduğu gibi metin dosyaları, sunumlar ve elektronik tablo düzenlemeleri için ayrı uygulamalar gerektirmez. Metin düzenleyici, Microsoft Word kadar olmasa da ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli özellikler içeriyor. Yazı tipi ve paragraf özelleştirme seçenekleri, resim ve köprü ekleme, grafik oluşturma araçları ve belgeyi daha çekici hale getirmek için kullanılabilecek şekil, sembol ve butonlarla birlikte geliyor. E-tablolar ve sunumlar ayrı bir sekmede açılabiliyor. Sunum düzenleyici, birkaç geçiş efekti ve önizleme ile birlikte slayt gösterileri oluşturmak ve yönetmek için temel araç seti içeriyor. Elektronik tablo düzenleyici, çeşitli türlerde çizelgeler ve profesyonel görünümlü istatistiksel raporlar oluşturmak için yeterli işlevler sunuyor.
ONLYOFFICE
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 576.00 MB
- Üretici Ascensio System SIA
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ONLYOFFICE, dokümanlar, elektronik tablolar, sunumları tek bir uygulamada toplayan ücretsiz ofis paketi.
ONLYOFFICE Documents, ofis belgeleriyle çalışabileceğiniz ücretsiz bir uygulama. ONLYOFFICE bulutunda depolanan dosyalara kolayca erişin ve yönetin. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte dokümanlar üzerinde çalışın. Yerel dosyaları görüntüleyin, yönetin ve düzenleyin.
ONLYOFFICE Android İndir
Çevrimiçi Office belgelerini görüntüleyin ve düzenleyin: ONLYOFFICE ile her türlü ofis belgesini (metin belgeleri, elektronik tablolar ve sunumlar) oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. DOCX, XLSX ve PPTX formatları dışında DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODP, DOTX formatları desteklenir. PDF dosyalarını da açabilirsiniz. Dosyaları PDF, TXT, CSV, HTML formatında kaydedebilir ve indirebilirsiniz.
Paylaşın ve farklı erişim hakları verin: Birlikte çalışma düzeyini belirleyin. ONLYOFFICE, dosyaları farklı türlerde erişim hakları vererek (salt okunur, inceleme, tam erişim) çalışma arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır. Linklerle dosyalara harici erişim sağlarsınız.
Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin: ONLYOFFICE Documents ile aynı dokümanı birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleyebilir. Birlikte çalıştığınız kişiler yazarken değişiklikleri görebilirsiniz.
Yerel olarak çalışın: Metin belgelerini ve elektronik tabloları düzenleyin, sunumları, PDF’leri, fotoğraf ve video dosyalarını görüntüleyin. Dosyaları sıralayın, yeniden adlandırın, taşıyın ve kopyalayın, klasörler oluşturun. Dosyaları dışa aktarmak için dönüştürün.
Bulut depolarına erişin: WebDAV aracılığıyla buluta giriş yapın. Bu özellikle metin belgelerini, elektronik tabloları ve sunumları doğrudan yönetebilir, düzenleyebilir ve bağlı bulutlarda depolanan PDF’leri görüntüleyebilir, indirebilir ve yükleyebilir ayrıca koleksiyonlar ve dizinlerle çalışabilirsiniz.
Portalınızdaki dokümanları kolayca yönetin: Dosyaları yükleyin ve indirin, sıralayın, filtreleyin, yeniden adlandırın ve silin, favorilere ekleyin. Buluttaki uygulama ile çalışmak için kurumsal veya ücretsiz bir ONLYOFFICE portalına sahip olmanız gerekir. Uygulamadan kolayca oluşturabilirsiniz.