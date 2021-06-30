ONLYOFFICE, Microsoft Office programına alternatif ücretsiz ofis paketi.

Erkan Calp - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ONLYOFFICE, ofis programı Microsoft Office’e ücretsiz alternatiflerden. Belgeleri, sunumları, elektronik tabloları aynı pencerenin farklı sekmelerinde açan ve en popüler dosya biçimleriyle uyumlu bir office paketi.

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ONLYOFFICE, hem ev kullanıcıları hem de küçük ve orta büyüklükteki şirketler için uygun, dikkat çeken bir office paketi sunarak belgelerin, elektrik tabloların ve sunumların tek bir pencereden çevrimdışı ve çevrimiçi olarak düzenlenmesine imkan tanıyor.

ONLYOFFICE Desktop Editors, internet bağlantısı olmadan ofis dosyalarının hızlıca oluşturulmasına ve düzenlenmesine izin verirken portal üzerinden de online olarak hızlı dosya paylaşımı ve ekip çalışmasına izin verir. Office aracı, görsel olarak dikkat çekici kullanıcı arayüzü ve sezgisel kontrollerle kullanıcıların belgeleri, çalışma sayfalarını ve sunumları açmasına veya sıfırdan yenilerini oluşturmasına olanak tanır. Doc, Docx, Odt (OpenDocument), Rtf, Txt gibi en popüler dosya biçimlerini destekler. Pdf, Xps, DjVu dosyalarını da açabilir, Html ve Epub içeriklerini indirebilir.

ONLYOFFICE’in ayırıcı özelliği, kullanıcıların aynı pencerenin birden çok sekmesinde birden fazla belgeyi açmalarını sağlayan sekme tabanlı görüntüleyici ve düzenleyiciye sahip olması. Diğer Office paketlerinin çoğunda olduğu gibi metin dosyaları, sunumlar ve elektronik tablo düzenlemeleri için ayrı uygulamalar gerektirmez. Metin düzenleyici, Microsoft Word kadar olmasa da ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli özellikler içeriyor. Yazı tipi ve paragraf özelleştirme seçenekleri, resim ve köprü ekleme, grafik oluşturma araçları ve belgeyi daha çekici hale getirmek için kullanılabilecek şekil, sembol ve butonlarla birlikte geliyor. E-tablolar ve sunumlar ayrı bir sekmede açılabiliyor. Sunum düzenleyici, birkaç geçiş efekti ve önizleme ile birlikte slayt gösterileri oluşturmak ve yönetmek için temel araç seti içeriyor. Elektronik tablo düzenleyici, çeşitli türlerde çizelgeler ve profesyonel görünümlü istatistiksel raporlar oluşturmak için yeterli işlevler sunuyor.