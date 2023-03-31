Open IV Package Installer

MOBİL

Karanlık Mod Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Karanlık Mod Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? - Bildiğiniz üzere karanlık mod şu sıralar her yerde. Android ve iOS buna yönelik çeşitli düzenlemeler yaptı ve uygulamalar da buna uyum sağladı.