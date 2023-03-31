Open IV Package Installer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 91,173
- DOSYA BOYUTU 4.50 MB
- Üretici Open IV
-
Open IV Package Installer ile GTA 4, GTA 5 ve Max Payne 3 oyunlarına oyun modlarını kolayca yükleyebilirsiniz.
Open IV Package Installer kullanıcılara GTA 4, GTA 5 veya Max Payne 3 oyunlarına farklı oyun modlarını yükleyebilme konusunda yardımcı olan ücretsiz bir mod yükleme aracıdır.
Open IV İndir
Open 4 Package Installer adı geçen oyunlara mod yükleme işini oldukça pratik bir hale getiren bir uygulama. Open IV Package Installer ile mod yükleme işlemini 3 adımda gerçekleştirebilirsiniz:
- İlk adımda Open IV Package Installer yazılımını çalıştırın
- İkinci adımda yazılım başladıktan sonra mod yüklemek istediğiniz oyunu seçin
- Üçüncü adımda mod yükelyeceğiniz oyunun bilgisayarınızda yüklü olduğu klasörü seçin ve yükleme işlemini tamamlayın
Open IV Package Installer aynı zamanda kullancıılara bahsi geçen oyunların data dosyalarını inceleme imkanı da veriyor. Bu aracı kullanarak oyunda yer alan ses dosyalarına, 3 boyutlu modellemelere ve kaplamalara göz atabiliyorsunuz.