RTS oyunları arasında yer alan Operation: Polygon Storm'da, birliklerinizi oluşturun, düzeni belirleyin ve savaş anında alana sürün!

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Operation: Polygon Storm, kapsamlı geliştirmelere ve karmaşık savaş sistemine sahip olan bir gerçek zamanlı strateji-savaş oyunudur. Çeşitli savaş alanlarındaki mücadeleyi kazanmak için birliklerinizi geliştirin, savaşa sürün ve düşmanlara karşı stratejinizi geliştirin.

Grafik ve bakış açısı olarak tatmin edici bir yapıda olan Operation: Polygon Storm'da, detaylar yeterince zengin bir şekilde planlanmış diyebiliriz. Savaş sistemine bakacak olursak, oyunculara çok geniş bir alan sunulduğunu söyleyebiliriz.

Asker, tank, uçak ve çeşitli birlik türünü alana istediğiniz an ve istediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Kolay bir şekilde komut vererek nereye saldıracağını seçebilir ve doğru anda doğru hamleler yapabilirsiniz.

Operation: Polygon Storm İndir

Savaş anındaki avantajınızı belirlemek için hızlı tepkiler vermeniz gerekiyor. Bu özellik, diğer oyunlara kıyasla daha fazla savaşın içinde olmanıza ve oyundan daha fazla keyif almanıza olanak tanıyor. Kaynaklarınızı dengeleyerek her bir farklı göreve uygun olan birlik düzenini belirleyebilirsiniz.

Stratejinizi oluşturun, karşılık verin ve düşmanları alt edin! Siz de Operation: Polygon Storm indirin ve aksiyon dolu RTS oyunu deneyimi yaşayın.

Operation: Polygon Storm Sistem Gereksinimleri