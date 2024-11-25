Otomat Makinesi İş Simülatörü, kendi otomat işletmenizi kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sürekli piyasaya yeni bir türle karşımıza çıkan simülasyon oyunları, oyuncu kitlesini artırmaya ve her iş ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Crow Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Otomat Makinesi İş Simülatörü, kendi otomat işletmenizi kurduğunuz bir simülasyon oyunudur.

Günlük hayatta da sürekli karşılaştığımız otomatların tüm kontrolü sizin elinizdedir. Şehrin belirli köşelerine konumlandırın, stoklarını kontrol edin ve para kazanın. Otomat Makinesi İş Simülatörü oyununda yükselmek ve gelişmek istiyorsanız, her yönden en iyi olmalısınız.

Konum, fiyat ve yiyecek türü açısından iyi şeyleri otomatınızda barındırarak, kar edebilirsiniz. Farklı konumlara otomat yerleştirin, bakımını yapın, envanterini takip edin ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

Otomat Makinesi İş Simülatörü oyununda sadece stoklardan ve otomatlardan sorumlu değilsiniz. Otomatlarınıza saldırmaya çalışan insanları tespit ederek, üstesinden gelmelisiniz. Tabii ki sadece bu kadar değil, aynı zamanda değişen tüketici trendleri, ekonomik değişkenlikler ve makine arızalarına karşı önlem alın.

Otomat Makinesi İş Simülatörü İndir

Siz de kendi işletmenizi kurup para kazanmak istiyorsanız, Otomat Makinesi İş Simülatörü indirin ve şehrin tüm otomatlarından sorumlu olun!

Otomat Makinesi İş Simülatörü Sistem Gereksinimleri