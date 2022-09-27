Otomatik pc kapatma programı ile bilgisayarlarınıza bazı işlemleri otomatik olarak yaptırabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar kullanıcılarına bazı işlemleri otomatik olarak yapma fırsatı veren Windows Kapatma Asistanı nihayet lansmana çıktı. Windows platformu kullanıcılarına bilgisayarlarını otomatik olarak kapatmanın en iyi yolunu sunan otomatik pc kapatma programı oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. Otomatik pc kapatma programı sayesinde Windows kullanıcıları cihazlarını diledikleri zaman otomatik olarak uyku moduna geçirebilecek ya da belirlenen bir zamanda beli bir URL'yi otomatik olarak açtırabilecekler. Otomatik bilgisayar kapatma programı kendine has pek çok özelliğe sahip. Kullanıcılar otomatik pc programı sayesinde cihazlarında bazı eylemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecekler.

Otomatik PC Kapatma Programı Özellikleri

Bilgisayarın otomatik kapanacağı zamanı ayarlayın,

Belirli bir eylemi yapmayı planlayın(örneğin bir programın çalıştırılması),

Otomatik eylemler için notlar oluşturma,

Dosyaları ve verileri güvenlik için kilitleme desteği,

Bilgisayarın uzun süre kullanımında mola hatırlatıcısı,

Tüm Windows bilgisayarlar ile uyumlu çalışma,

Türkçe kullanım,

Kullanıcılarına bilgisayarlarını otomatik bir şekilde kapatmanın en kolay yolunu sunan otomatik pc kapatma programı sade bir arayüze sahip. Kullanıcılar bu sade arayüz içerisinde otomatik olarak kapanmanın yanı sıra otomatik olarak yapılacak diğer işlemleri de basit bir şekilde ayarlayabilecekler. Kullanıcılarını yoğun bilgisayar kullanımına karşı da uyaran otomatik bilgisayar kapatma programı, kullanıcılarını mola vermelerini konusunda görsel olarak bilgilendiriyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde verileri ve dosyaları korumak için bilgisayarı da otomatik olarak kilitleyebilecekler. Not oluşturarak kullanıcılarını düzenli olarak bilgilendiren pc kapatma programı, tüm Windows sürümleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Program açmak ve dosya açmak için zaman ayarı özelliği ile kullanıcılara önemli işlemleri unutturmayan uygulama basit bir kullanıma sahip.

Otomatik Bilgisayar Kapatma Programı İndir

Windows görevlerini yönetmek için çoklu fonksiyonlara ev sahipliği yapan otomatik bilgisayar kapatma programı meşgul insanlar için mükemmel bir yardımcı olarak ifade ediliyor. İki adımda kolay kullanıma sahip olan yapım geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor.