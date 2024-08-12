Birçok özelliğe ev sahipliği yapan Otter: Transcribe Voice Notes APK, kullanıcılara sesli notlarını metne dökmesine olanak tanıyan bir verimlilik uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Otter: Transcribe Voice Notes APK'da, sesli notları yazıya dökebilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Yapay zeka ile desteklenen uygulama içerisinde birden fazla kullanışlı özellik bulunmaktadır. Sesli metinlerinizi yazıya dökebilir, sesli notlar kaydedebilir veya çeştli uygulamalarla kolayca paylaşabilirsiniz.

Derslerinizde kaydettiğiniz sesleri otomatik olarak yazıya dökebilirsiniz. Ayrıca tüm bunları yapay zeka Chatbot'unu kullanarak yapabilirsiniz.

Kaydettiğiniz notlarınızı AI ile zenginleştirebilirsiniz. Paragrafları otomatik olarak düzenleyebilir, noktalama işaretlerini kullanabilir veya çeşitli yazım kurallarını tek tuşla değiştirebilirsiniz.

Otter: Transcribe Voice Notes APK İndir

Uygulama, bir toplantı veya konferansta konuşulacak olan konuların listesini yapmak ve toplantıları kaydetmek isteyen kullanıcılar için de iyi bir iş çıkartıyor diyebiliriz.

Otter, ses dosyalarını yazıya dökebilir ve herhangi bir hata varsa onları sıfırlayabilir. Siz de sesli notlar almak, yapay zekadan yararlanmak ve notlarınızı metne dönüştürmek istiyorsanız, Otter: Transcribe Voice Notes APK indirebilirsiniz.