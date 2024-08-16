Outlets Rush oyununda, kendi perakende dükkanınızı oluşturun ve çeşitli ürünleri müşterilerinize satın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adeta bir perakende dükkanına sahip olduğunuz Outlets Rush oyununda şehrinizin alışveriş patronu olun ve sürükleyici bir deneyime adım atın. Hiç zorlanmadan hayalinizdeki mağazayı açabildiğiniz bu oyunda, ayakkabı, kıyafet, çanta, şapka ve daha aklınıza ne geliyorsa satın ve müşterilerinize hizmet edin.

Minimum çaba harcayarak mağazanızın büyüdüğünü göreceksiniz. Basit kontrollere ve anlaşılır bir arayüze sahip olan Outlets Rush, kullanıcıların da beğenisi kazanmış durumda. Siz de kendi perakende dükkanınızı oluşturmak istiyorsanız, stratejinizi iyi belirleyin ve büyümek için personeller işe alın.

Farklı konseptlerdeki ürünleri mağazanızda bulundurmanız çokça önemlidir. Bu sayede hem tek bir ürün üzerinden yürümemiş olursunuz, hem de müşteri kapasitenizi daha da arttırabilirsiniz. Bu ürünleri de tedarik etmek için mağazanızı büyütün, para kazanın ve ne istiyorsanız onları müşteriye sunun.

Outlets Rush İndir

Küçük mağaza ile başladığınız bu yolculukta fazla yol katederek mega bir mağaza inşa edebilirsiniz. Akıllı cihazınızda eğlenerek ve keyif alarak oynayacağınız Outlets Rush'ı indirin ve kendi Outlet dükkanınızı oluşturun.

Outlets Rush Özellikleri