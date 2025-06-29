Parcel Simulator, kargo denetleyen işçinin yerine geçtiğimiz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dansan Digital tarafından geliştirilen Parcel Simulator, oyunculara bir kargo şirketinin paket bölümünü deneyimlemesine olanak tanır. Lojistik firmasına gelen paketleri denetlediğiniz bu oyunda, paketlerin her birini analiz etmeli ve kriterlere uyanlara onay, uymayanlara ise ret vermelisiniz.

Paketler sürekli gelir ve onaylama işlemi hiç durmaz. Verimliliğiniz yükseldikçe yeni makineler satın alabilir, barkod okuyucular alabilir ve yeni teknolojiye ayak uydurabilirsiniz. Paketleri daha hızlı denetleyebileceğiniz aletlere yönelin ve onları satın almaya çalışın.

Parcel Simulator İndir

Parcel Simulator'da ilerledikçe depo kapasitenizi de artırabiliyorsunuz. Depo kapasitenizi artırın, yeni lisanslar alın ve kazancınızı en maksimum şekilde ayarlayın. Kendi deponuzun dekorunu ayarlayın, aldığınız masaları ve platformları yerleştirin.

Günlük kazancınızı yüksek tuttuğunuzda aynı orantıda deponuzu büyütebilirsiniz. İmparatorluğunuzu kurmak ve daha büyük iş yerini kurmak istiyorsanız, Parcel Simulator indirin ve kargo denetleyen bir görevlinin yerine geçin!

Parcel Simulator Sistem Gereksinimleri