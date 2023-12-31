TradingView'da, global piyasaları takip edebilir, en doğru analizleri yapabilir ve önemli yatırımcılarla bağlantı kurabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hem çaylak hem de aktif yatırımcılar için mükemmel bir uygulama olan TradingView'da, hisse grafiklerine erişebilir, haberleri okuyabilir ve teknik analizlerinizi yapabilirsiniz. Analitik araçlara erişmenize olanak tanıyan bu uygulamada, çeşitli pazarları görüntüleyin ve işlemleriniz için fikir alışverişi yapın.

Uygulamanın tek dezavantajı içerisinde işlem yapılamaması olabilir. Lakin dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarla iletişim kurmak, yatırımlarınızda size çok büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca, kaliteli masaüstü yatırım platformlarını bile aşan çarpıcı grafiklere sahip olan TradingView, hem görünüş olarak hem de içerisinde barındırdığı analiz araçları olarak kullanıcılara çok büyük kolaylık tanıyor.

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Uygulamadaki uyarıları açarsanız, en küçük değişikliklerden bile haberdar olabilirsiniz. Takipte olduğunuz hisse düşüşe veya yükselişe geçtiği zaman anında bilgi alın, karlı bir şekilde satmak için aksiyon alın ve genel karınızı artırabilirsiniz.

Global borsalardan gerçek zamanlı veriler almak, grafikleri en doğru şekilde takip etmek ve önemli yatırımcılarla bağlantı kurmak için TradingView'ı indirerek, işlemlerinizi en güvenli şekilde yapabilirsiniz.

TradingView Özellikleri