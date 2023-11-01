Parking Master Multiplayer 2 APK'da, park görevlerinizi tamamlayın ve arkadaşlarınızla sürüş deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parking Master Multiplayer 2 APK'da, açık dünyada diğer oyuncularla sürüş deneyimi yaşayabilir ve görevlerinizi yapabilirsiniz. Bu oyun aslında birçok özelliği içerisinde barındırıyor. İsterseniz park etme görevleri yapın, isterseniz de yollarda sürüş deneyimi yaşayın. Araçlarınızı kendinize göre seçebilirsiniz. Otomobil, kamyon, otobüs, taksi, ambulans gibi 120'den fazla çeşitli seçeneği içerisinde barındırıyor.

Arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi oynayın ve boş yollarda yarışın. Ayrıca, oyunda araç alım satım yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paraları zengin özelleştirme seçenekleri sayesinde, araçlarınızı yükseltmekte kullanabilirsiniz.

Parking Master Multiplayer 2 APK İndir

Parking Master Multiplayer 2 APK, grafik ve mekanik açısından da diğer oyunlara kıyasla çok daha zengin gözüküyor. Araç içi görünümleri, ortam grafikleri ve gelişmiş fizik yapısıyla beraber, oyuncuları adeta kendine bağlıyor diyebiliriz.

Oyunun çok oyunculu modunda istediğiniz gibi yarışabilir ve diğer modlarda eğlenebilirsiniz. Bunların yanında tek oyunculu moda girerek, parkur, drift ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Siz de Parking Master Multiplayer 2 APK indirin ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı mükemmel bir deneyim yaşayın.

Parking Master Multiplayer 2 APK Özellikleri