Fotoğraflarınıza çeşitli düzenlemeler yapabildiğiniz Persona: Beauty Camera APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz yapay zeka destekli kamera uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Persona: Beauty Camera APK, kendi fotoğraflarınızı özelleştirebileceğiniz bir yapay zeka destekli fotoğraf düzenleyicisidir. Çektiğiniz özçekim fotoğraflarınızı çeşitli filtreler sayesinde özelleştirebilir ve doğal güzelliğinizi öne çıkarabilirsiniz.

Tamamen gerçekçi veya tamamen farklı bir fotoğraf oluşturabilirsiniz. Lakin her ne olursa olsun fotoğrafınızdaki özgün yapıyı bozmaz ve ortaya muhteşem görseller çıkarır. Kullanıcılar isterse küçük dokunuşlar yaparak daha güzel bir görsellik sağlar, isterse de cartoon grafikleri yüzüne uygular.

Persona Camera, kullanıcılara en iyi rötuş tekniklerini sunuyor. Bu sayede fotoğrafların otomatik olarak her zaman harika görünmesi sağlanıyor. Zayıf parlaklık, kötü bir açı veya fotoğrafınızı bozan her türlü detayı otomatik olarak düzenler.

Persona: Beauty Camera APK İndir

Bu fotoğraf uygulamasında, "özel eğlence maskeleri" adı altında çeşitli maskeler yer alıyor. Birçok kaliteli yüz maskesi sayesinde kendinizi bir çizgi film karakterine, film karakterine veya farklı maskelere yerleştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yüzünüzü yaşlandırabilir veya gençleştirebilirsiniz.

Özçekim anlamında kullanıcılara tüm olanakları sunan Persona: Beauty Camera APK'yı indirerek, siz de sınırları zorlayabilir ve ortaya harika fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Oluşturduğunuz mükemmel fotoğrafları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak, insanların beğenisini kolayca alabilirsiniz.

Persona: Beauty Camera Öne Çıkan Özellikleri