Kendi pet shop işletmenizi oluşturun ve hayvanları yeni sahiplerine ulaştırın. Pet Shop Simulator: Prologue'da, çeşitli evcil hayvan ürünleri tedarik edin, satış yapın ve dükkanınızı geliştirin!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pet Shop Simulator: Prologue, kendi evcil hayvan krallığınızı kurabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Herhangi bir pet shop dükkanında ne görüyorsanız aynı şeyleri kendi işletmenizde barındırabilirsiniz. Çeşitli hayvanları yeni yuvalarına gönderebilir, ürün satabilir ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Oynaması tamamen ücretsiz olan ve Games Incubator tarafından geliştirilen Pet Shop Simulator: Prologue, eğlenceli içerikleri oyunculara sunuyor. Ana oyunun sadece bir parçası olarak yanınlanan Prologue, içerisinde evcil hayvan olarak sadece tavşan ve balıkları bulunduruyor. Tüm bunların yanı sıra bu sürümde bazı ürünler ve içerikler de mevcut değildir. Lakin oyunculara tatmin edici bir simülasyon deneyimi sunuyor.

Pet Shop Simulator: Prologue İndir

İşletmenizdeki evcil hayvanların barınabilmesi için kendi yaşam alanlarını inşa etmelisiniz. Balıklar için akvaryum, tavşanlar içinse geçiçi yuvalar oluşturmalısınız. Sattığınız ürünler için raflar dizayn edin ve farklı evcil hayvan aksesuarlarını sergileyin.

Bir işletmede gerçekleşebilecek her türlü zorlukla karşılaşacaksınız. Ürünler tedarik edecek, müşterilerin talebini yerine getirecek ve dekorasyondan sorumlu olacaksınız. Hayvanlarınızla ilgilenmek zaten oyunun temelini oluşturan bir sorumluluktur.

Farklı simülasyon oyunlarında olduğu gibi bu ücretsiz sürümde, sürdürülebilir yapı bizi karşılamaktadır. Gittikçe geliştiğinizi hissederek oyuna daha da bağlı kalabilir ve Prologue sürümü olsa da uzun saatler oynayabilirsiniz. Grafik ve içerik açısından da iyi bir düzeyde olan Pet Shop Simulator: Prologue'u indirerek, siz de kendi pet shop dükkanınızı oluşturabilirsiniz.

Pet Shop Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri