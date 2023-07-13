Gerçekçi bir sürüş deneyimine sahip olan PetrolHead APK, şehrinizin sokaklarında güzel bir sürüş deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PetrolHead APK, gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz, şehrinizin sokaklarında gezip bir yandan ise yarış pistinde kozlarınızı paylaşabileceğiniz bir araba simülasyonudur. Oyunu hem tek oyunculu, hem de çok oyunculu oynayabiliyorsunuz. İsterseniz kariyer modunda kendinizi geliştirin, isterseniz de çok oyunculu olarak diğer oyuncularla mücadele edin.

Üst düzey ve gerçekçi grafikleriyle beraber, size güzel bir sürüş deneyimi yaşatacaktır. Sınırlarınızı zorlayıp trafik kuralı denen şeyi aklınızdan silebilirsiniz. Aynı zamanda, oyunda bulunan ana görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Görevleri tamamlayıp kendinize ait garajınızı daha da büyütebilirsiniz.

PetrolHead APK İndir

PetrolHead APK'da 80'den fazla araca sahip olabiliyorsunuz. Bu araçları kendi atölyenizde kişiselleştirip, yapılabilecek en güzel görünümü aracınıza verebilirsiniz. Araç rengi, çıkartmalar ve aracı geliştirmeye yönelik tüm özellikleri aracınıza ekleyebilirsiniz.

Oyunda bulunan sürüş mekaniği ile birlikte, sürüşünüzü gerçek hayatta olduğu gibi gerçekleştirebilirsiniz. PetrolHead, gerçekçi fizik motoruyla beraber, size şehir içi kullanım modu da sağlıyor. Büyük bir harita üzerinde ana görevlerin haricinde, bir de yan görevleri yapabiliyorsunuz. Şehirde keyifli bir yolculuk yaparken, aynı zamanda da yan görevlerinizi özgürce yapabilirsiniz.

Görevleri tamamladığınızda farklı farklı başarımlar kazanacaksınız. Bu başarımları toplamak sizi rozet sahibi yapmaya götüren ilk yol olacak. Başarımlarınızı kombinasyon haline getirip rozetlerinizi alabilirsiniz. Kazandığınız bu rozetleri profilinizde sergileyebilirsiniz. Bu doğal ışık içeren ve görsel dizaynı muhteşem olan PetrolHead APK'yı indirip, siz de gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.