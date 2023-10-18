PhotoRoom APK'da, görsellerinizi saniyeler içinde düzenleyin ve mükemmel bir görünüm kazandırın.

Berkcan Aktürk - 11 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçerisinde birçok özellik barındıran PhotoRoom APK'da, isterseniz bir kapak fotoğrafı oluşturun isterseniz de marketler için ürün görüntüleri hazırlayın. Birçok konu için işlevli bir uygulama olan PhotoRoom AI Photo Editor, resimlerinizi saniyeler içinde düzenler ve profesyonel bir hal aldırır.

Resimlerinizdeki kişileri veya nesneleri otomatik olarak kırpabilirsiniz. Kırptığınız resmin arka planına şablonlar ekleyip düzenleyebilir veya beyaz bir arka plan oluşturabilirsiniz. Tek dokunuşla arka planı kaldırın ve istemediğiniz şeylerden uzak durun.

PhotoRoom APK'da, fotoğraflarınızdaki ışıklandırmaları ve efektleri düzenleyin. Düzenlediğiniz görsellerinize son dokunuşları yapmak için metin ve çıkartmalar ekleyebilir, ardından mükemmel kolajlar oluşturabilirsiniz.

PhotoRoom APK İndir

Kullanılabilen 1000'den fazla arka plan şablonundan birini seçin ve tasarımlarınızı oluşturun. Pasaport, kimlik belgesi veya farklı türden resmi evrak için resimlerinizi düzenleyin.

Eğer E-Ticaret ile uğraşıyorsanız ürünlerinizin görsellerini kolayca hazırlayabilirsiniz. Çektiğiniz ürün fotoğraflarınız uygulamanın içerisine yükleyin ve arkasına beyaz bir arka plan ekleyin. Ayrıca dükkanınızın aktivitelerini sergilemek için, Instagram veya diğer sosyal medya uygulamaları adına görseller oluşturabilirsiniz.

Siz de PhotoRoom APK indirin ve ücretsiz bir şekilde birçok özellikten yararlanın. Fotoğraflarınızı profesyonelce hazırlayın ve kullanımı kolay arayüzüyle beraber işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirin.

PhotoRoom AI Photo Editor Özellikleri