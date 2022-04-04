Pixel Art Studio, Windows 10 Store üzerinden edinebileceğiniz bir çizim uygulamasıdır. Diğer uygulamalardan farklı olarak 8-bit resim oluşturmanızı sağlar.

Ramazan Tugay Kahraman - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixel Art Studio, Windows 10 için hazırlanmış bir tür çizim programıdır. Uygulama sayesinde Windows bilgisayarınızda çizimler yapabilir ve birbirinden farklı platformlarda paylaşabilirsiniz. Pixel Art Studio sayesinde kullanıcılar oyunlar için çeşitli tasarımlar yapabilecek, birbirinden farklı çizimler ile eğlenceli anlar yaşayabilecekler. Oldukça basit bir çizim aracı olarak karşımıza çıkan uygulama sadece Windows platformunda kullanılabiliyor. Çeşitli çizim araçlarını da bünyesinde bulunduran başarılı uygulama, aldığı güncellemeler ile birlikte sürekli yepyeni özelliklere kavuşmaya devam etti. Farklı renk paletlerinide bünyesinde bulunduran yapım, her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

Pixel Art Studio Özellikleri

Farklı işlevsel araçlar,

Ücretsiz,

İngilizce dil seçeneği,

Basit ve zengin özellikler,

Windows sürümü,

Lisans gerektirmez,

Detaylı grafikler,

Gritsenko tarafından hazırlanan program, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir tür çizim uygulaması. Windows 10 Store üzerinden kolayca edinilebilen bu uygulama, klasik bir çizim uygulamasının sağladığı bütün imkanları sizlere sağlıyor. Uygulamada, daha önce başkalarında da gördüğünüz, fırça seçme, silme, düzenleme veya yapıştırma gibi klasik özelliklerin yanı sıra temasına uygun eklentiler de bulunuyor.

Pixel Art Studio, isminden de anlaşılabileceği gibi bir Pixel uygulaması. Programda düz bir kağıt yerine, karşınıza kutucuklar çıkıyor ve çeşitli yollarla bu kutucukları boyayabiliyorsunuz. İşin sonunda ise ortaya harika 8-bit resimler çıkıyor. En başta biraz zorlanacak olsanız da, eğer çizim yeteneğinizi de kullanarak ortaya harika işler çıkarmanız mümkün. Hatta kendinizin 8-bit bir portresini bile bu yolla çizebilirsiniz. Uygulamayı ücretsiz indirebileceğinizi de belirteyim. Bu bağlamda denemenizi kesinlikle öneririm, Windows 10 mağazasında bu tip uygulamalar görmek gerçekten mutlu ediyor.

Pixel Art Studio İndir

Pixel Art Studio sayesinde kullanıcılar bilgisayarları üzerinde oyun ekranları ve araçları çizebilecek, yeteneklerini sergileyebilecekler. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama, işlevsel özellikleri ile birlikte sevilerek kullanılmaya devam edliyor. Çizim uygulamaları arasında oldukça popüler olan yapım, ülkemizde de sevilerek kullanılmaya devam ediliyor. Kağıt yerine kutucukları boyayarak çizim yapmaya fırsat veren uygulama, yıllardır ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dİleyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.