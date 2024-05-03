Pixel Kamera APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir kamera uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda varsayılan kamera uygulamanızın yerine kullanabileceğiniz Pixel Kamera APK, yeniden tasarlanan yapısıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Tamamen yeniden tasarlanan Google kamera uygulaması, mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak tanıyor.

Varsayılan kameranızda hangi özellikler varsa Pixel Kamera'da hepsini bulabilir veya daha iyi özelliklere rastlayabilirsiniz. Portre, gece görüşü, zamanlı çekim, sinematik çekimi, bulanıklaştırma ve daha birçok kamera özelliğiyle muhteşem içerikler ortaya çıkarabilirsiniz.

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Gece görüşüyle karanlık alanlarda flaşınızı açmadan fotoğraflar çekebilir, pozlama ve beyaz dengesini kontrol edebilir, uzaktaki öğeleri daha fazla yakınlaştırabilir ve aksiyon efektleri kullanabilirsiniz. Kısacası bir kameradan bekleyebilceğiniz ve şaşıracağınız her şeyi Pixel Kamera'da bulabilirsiniz.

Fotoğrafların yanı sıra profesyonel videolar çekin ve mükemmel çözünürlükte videolar ortaya koyun. Sinematik çekim, uzun çekim, sinematik bulanıklaştırma ve yavaşlatma özellikleri sayesinde kusursuz videolar çekin.

Siz de Pixel Kamera APK indirin ve varsayılan kameranıza ek olarak mükemmel fotoğraflar ve videolar çekin.

Pixel Kamera (Google Kamera) Uygulaması Özellikleri