Eski fotoğraflarınızı tekrardan hayata döndürebileceğiniz Pixelup uygulaması, kullanıcılara sade ve kullanışlı bir tasarım sunuyor.

Berkcan Aktürk - 36 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genellikle eski fotoğraflarınızın kalitesini yükseltmek için kullanabileceğiniz Pixelup, hasarlı görselleri iyileştirir, renklendirir ve harika bir görünüm kazandırır. Tabii ki tüm bunlarla kalmayıp, hazırladığınız fotoğrafları da animasyon özelliği kullanarak hayata döndürüyor.

Eski, bulanık, hasarlı ve çok pikselli fotoğraflarınızı Pixelup içerisine yükleyerek, siz de tek tuşla görsellerinizin kalitesini yükseltebilirsiniz. Ayrıca, eski fotoğraflardaki çizik ve kırılmaları yok edebileceğiniz bu uygulamada, nostaljik fotoğraflarınızı eski ve yepyeni haline tekrardan döndürebilirsiniz.

Pixelup İndir

Eski fotoğraflarda her ne kadar bozulma ve piksel sorunlarıyla karşılaşılsa da, en büyük sorunlardan biri ise fotoğrafların renksiz olmasıdır. İşte tam da bu anda Pixelup size yardımcı oluyor. Renksiz, siyah beyaz aile fotoğraflarınıza renk vererek onları yepyeni yapabilir ve anılarınızı tekrardan yaşayabilirsiniz. Tek bir tuş kullanarak fotoğraflarınıza renk katabileceğiniz Pixelup'ı indirin ve siz de eski fotoğraflarınızı hayata döndürün.

Uygulama, aile üyelerinize sürpriz yapmanız için harika özellikler sunuyor. Onları eski güzel günlerine döndürmek veya hissettirmek için farklı animasyon türlerini projeye ekleyebilirsiniz. Ardından, yenilediğiniz mükemmel ötesi görselleri yüksel kalitede dışa aktarın ve sosyal medyalarınızda kolayca paylaşın.

Pixelup Uygulamasının Öne çıkan Özellikleri