Plague Inc. APK, dünyayı kendi virüsünüzle yok etmeye çalıştığınız bir strateji simülasyon oyunudur. Kendi virüsünüzü yaratın, dünyaya salın ve herkesin yakalanması için elinizden geleni yapın!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi virüsünüzü üreterek, bunu dünyaya yaymalı ve insanlığın sonunu getirmelisiniz. Peki nasıl mı? Plague Inc. APK'da, amacınız ölümcül bir hastalığı tüm dünyaya bulaştırmaktır. Bu amaç uğruna oyunda kendi virüsünüzü oluşturmalı, nasıl ortaya çıkacağına karar vermeli ve en etkili şekilde tüm kıtalara yaymalısınız.

En ölümcül olan hastalığı bulmak epey zordur. Lakin bunun üstesinden geldiğinizi varsayarsak, önünüze yeniden bir zorluk çıkacak. Bu zorluk ise, dünyanın her yerine hastalığı yaymaktır.

Kendinize özel farklı stratejiler oluşturabilir, oyun içi yardımlara erişebilir ve daha etkili oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Aslında baktığınız zaman zorlu ve karışık bir yapıda olan bu strateji simülasyon oyunu, farklı bir hikayeye sahip. Bu hikaye ve oynanış da, oyuncular tarafından sıkılmadan oynanabilecek bir yapıdadır.

Görsel olarak da oldukça etkileyici olan Plague Inc. APK, tasarımı oldukça anlaşılır bir şekilde oyunculara sunuluyor. Menüler arasında gezerken bile ayrı bir zevk alacaksınız.

Plague Inc. APK İndir

İlk birkaç denemenizde istediğinizi alamasanız da, tekrar tekrar deneyerek oyuna alışacağınızı söyleyebiliriz. Zorlayıcı yapının eğlenceli olabileceğini kesinlikle Plague Inc. oyununda göreceksiniz.

Siz de dünyayı bir virüs batağına atmak ve yok etmek istiyorsanız, Plague Inc. APK'yı indirebilirsiniz.