Plane Accident, uçak kazalarındaki sırları ortaya çıkarmanız gereken bir simülasyon oyunudur. Olay mahallindeki kanıtları toplayın, inceleyin ve kazaya kimin sebep olduğunu bulun!

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yaşanmış olan uçak kazalarını ortaya çıkardığınız Plane Accident oyununda, kaza bölgelerine gidin, kanıt toplayın ve sırları ortaya çıkarın. Oyunculara özgün bir hikaye sunan bu oyun, ilginç kazaları ve teknik bulmacaları içerisinde barındırıyor. Bir uçak kazasını incelerken her türlü ayrıntıya bakacak ve tanıklarla görüşeceksiniz. Kazaların insan hatasından olup olmadığını araştırın ve bulabildiğiniz tüm kanıtları birleştirmeye çalışın.

Aslında tam olarak bir cinayeti araştırıyormuşçasına çalışmanız gerekecek. Olay yerine gidecek, fotoğraflı kanıtlar ve belgeler toplayacak, ardından ise bunları tablonuzda birleştireceksiniz. Uçak parçalarından diğer tüm parçalara kadar her türlü kanıtın fotoğrafını çekin ve tüm kaza olaylarını çözün.

Uçak parçalarının fotoğraflarını çekip topladığınıza göre, artık tüm parçaları birleştirebilirsiniz. Enkazı yeniden inşa ederek gerekli olan tüm mekaniksel incelemeleri yapabilir ve olayın uçaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını rahatça bulabilirsiniz.

Plane Accident İndir

Simülasyon oyunlarına farklı bir hava katan Plane Accident, keyifle oynayabileceğiniz uçak simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Henüz daha erken erişimde olan bu oyun, 6 seviyeli bir oyun bölümüne sahiptir. Şu an tüm seviyeleri bitirmek yaklaşık 2 saat civarı sürmektedir. Lakin bu oyun süresinin, erken erişim süreci bittikten sonra daha da artacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, fikir sahibi olmanız açısından Steam sayfasındaki demo sürümünü deneyimleyebilirsiniz.

Eğer siz de uçak kazalarını araştırmak ve olayları çözmek istiyorsanız, Plane Accident indirebilirsiniz.

Plane Accident Sistem Gereksinimleri