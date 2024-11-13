Planet Coaster 2, hayalinizdeki lunaparkı inşa edebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

En iyi lunapark işletmesini oluşturmak ister misiniz? Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Planet Coaster 2, heyecan verici hız trenlerini ve su kaydıraklarını içerisinde barındıran bir simülasyon oyunudur. Simülasyon ve diğer türlerde kendini kanıtlamış olan geliştiriciler, Planet Coaster 2'de de üst seviye oynanış sunmaktadır.

2016 yılında çıkan serinin ilk oyunu, tahmin edebileceğiniz üzere Planet Coaster 2'ye göre daha dar bir yapıdaydı. Lakin üst seviye özelleştirmeler, grafiksel geliştirmeler ve yüzlerce özellik geliştirmesiyle birlikte oyunculara kapsamlı deneyim sunar.

Büyük bir alan içerisine kendi hayal gücünüzdeki lunaparkı inşa edeceksiniz. Lunaparklarda bulunan her türlü oyuncağı kendi işletmenizde kullanabilirsiniz. Parça parçe her şeyi inşa edin, eğlence alanları oluşturun ve ziyaretçilerinizi şaşırtın!

Planet Coaster 2 İndir

Lunaparkınızı geliştirmek için en önemli etkenlerden birisi müşterilerinizin memnuniyetidir. Ziyaretçilerinizin sağlığını, moralini ve mutluluğunu analiz ederek, her türlü ihtiyacını karşılamalısınız. Gölgelik, cankurtaran ve soyunma odası gibi ihtiyaçları da tesisinizde barındırmalısınız.

Planet Coaster 2'de, tek başınıza oynamanın yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz. Franchise moduna giriş yapın, arkadaşlarınızı davet edin ve lunaparkınızı iş birliği yaparak oluşturun.

Sadece lunapark oluşturmak değil, aynı zamanda diğer oyuncuların işletmelerini de ziyaret edebilirsiniz. Tema parklarını birinci şahıs bakış açısıyla keşfedin, hız trenlerine binin ve destansı heyecanı deneyimleyin. Siz de Planet Coaster 2 indirerek, bilgisayarlarınızda kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Planet Coaster 2 Sistem Gereksinimleri