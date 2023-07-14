Uzay temasıyla birlikte Planet Shooter - Bulmaca Oyunu, klasik Bubble Shooter oyununun sıkıcılığından sizi kurtarıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Planet Shooter - Bulmaca Oyunu, uzay temalı bir eşleştirme bulmaca oyunudur. LESSA'nın geliştirdiği bu oyunu, ücretsiz bir şekilde indirip, internet gerektirmeden istediğiniz yerde oynayabilirsiniz.

Bu tarzda oyunlara kıyasla oldukça bağımlılık yapan Planet Shooter - Bulmaca Oyunu, göz alıcı güzel grafikleri ile beraber oyuncuya da keyif vermeyi başarıyor. Uzay ve gezegenleri konu alan bu oyunda, yan yana sıralanmış gezegenleri patlatmaya çalışıyoruz.

Planet Shooter - Bulmaca Oyunu İndir

Her 3 aynı gezegen yan yana olduğunda, karakterimiz ile atış yapıyoruz ve gezegenlerimizi patlatıyoruz. Eğer gezegenler yan yana değilse, gezegen patlatmak yerine topluluğa fazladan bir gezegen eklemiş oluyoruz. Tabii bu oyun sadece gezegenlerle sınırlı kalmıyor. Uzay gemileri, gezegenler ve uzay mekikleri gibi farklı türdeki şeyleri de patlatabiliyorsunuz.

Planet Shooter - Bulmaca Oyunu, sizi alışılagelmiş Bubble Shooter oyununun sıkıcılığından kurtarıyor. Birçok seviye ve zorluk bulunduran bu oyunda, ilk seviyeler her ne kadar kolay görünse de, seviye atladıkça oyunun da aynı oranda zorlaştığını göreceksiniz.

Göze çarpan güzel grafikleri ve menü kısmının sadeliğiyle, oyunu oynarken sıkılmadan saatlerce durabileceksiniz. Aynı zamanda, arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla beraber rekabet edip, liderlik sıralamasında üst sıralara çıkabilirsiniz. Gezegenleri patlatmak ve üst sıralara tırmanmak istiyorsanız Planet Shooter - Bulmaca Oyunu indirin ve muhteşem üçlü eşleştirme macerasına katılın.