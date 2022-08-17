Planner 5D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Planner 5D
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Planner 5D ile hayallerinizdeki evi tasarlayabileceksiniz.
Windows bilgisayarınızda hayalinizdeki evi tasarlamak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise sizlere Planner 5D isimli uygulamayı öneriyoruz. Windows platformu kullanıcılarına hayallerindeki evi 2D ve 3D grafik açıları ile çizme fırsatı veren uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Windows platformunun yanı sıra Android ve iOS platformlarında da yayınlanan Planner 5D, sade ve basit arayüzü ile kullanıcılardan tam puan alıyor. Kullanıcılar basit arayüz üzerinde hayallerindeki evi tasarlayabilecek, farklı görseller ile süsleyebilecekler. Uygulama kullanıcılara hali hazırda pek çok tasarım şablonunu da ücretsiz olarak sunuyor. Dileyen kullanıcılar tasarımlarında bu şablonlardan da kullanabilir ve onlardan faydalanabilirler.
Planner 5D Özellikleri
- Yüzlerce farklı şablon,
- Öğretici,
- Detaylı 2D ve 3D grafik açıları,
- Renkli tasarım kalıpları,
- Ücretsiz,
- Düzenli güncellemeler,
- Android, iOS, Web, Windows ve MacOS sürümler,
Android, iOS ve Windows platformunda ücretsiz olarak kullanılabilen Planner 5D, bünyesinde kendine has çeşitli şablonlara da yer veriyor. İngilizce dil desteği ile mobil ve bilgisayar platformunda kullanılabilen uygulama, kullanıcılara diledikleri evi dijital bir ortama taşıma ve diledikleri gibi tasarlama deneyimi sunuyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yeni şablonlar ve yeni işlevsel özellikler kullanma fırsatı veriyor. Kullanıcılar dilerlerse uygulama içerisinde tasarladıkları tasarımları arkadaşları ile de paylaşabilir, bu tasarımları onlarında kullanmalarını sağlayabilirler.
Rengarenk içerikleri ile kullanıcılara ev tasarlama, dekore etme ve planda gibi özellikler sunan uygulama, günümüzee 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor.
Planner 5D İndir
Windows platformu için Microsoft Store üzerinde yayınlanan Planner 5D, günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip. Android, iOS, Windows, MacOS ve Web platformlarında yer alan Planner 5D, HD kalitedeki içerikleri ile kullanıcı kitlesini de artırıyor.
Planner 5D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,546
- DOSYA BOYUTU 193.00 MB
- Üretici Planner 5D
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Planner 5D uygulaması sayesinde kendi evinizin iç dizaynını Android cihazlarınızda gerçekleştirebiliyorsunuz.
Planner 5D uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizi kullanarak kolayca evinizi tasarlayabileceğiniz ücretsiz bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Evinizin iç dizaynını dijital ortamda tasarlayabilme ve böylece herhangi bir mobilya ya da dekorasyon ürünü almadan önce daha doğru bir karar verebilme imkanını sizlere sunan uygulama, bilhassa yeni eve çıkmak isteyenler veya evini yeniden dekore etmek isteyenler için oldukça faydalı araçlardan birisi.
Uygulamanın sunduğu kendi kat planınızı tasarlayabilme özelliği sayesinde dilerseniz hazır şablonlardan faydalanabiliyor, dilerseniz de kendi evinizin kat planını çizerek onun üzerinde eşya yerleşimlerine başlayabiliyorsunuz. Hali hazırda içerisinde sunulan on binlerce farklı plan olduğu için içlerinden bir tanesinin evinize yaklaşma ihtimali de oldukça yüksek.
Tabii ki ev eşyalarını nasıl ekleyeceğiz diye soranlar olacaktır. Planner 5D’nin içerisinde binlerce farklı eşya yer alıyor ve bu eşyaları kullanarak evinizi döşeyebiliyorsunuz. Eşyaların IKEA ve diğer popüler yapı marketlerinde yer alan ürün kataloglarından aktarılmış olmaları sayesinde özellikle bu mağazaları mobilya alışverişleri için tercih edenler pek de sıkıntı yaşamayacaklardır.
Tasarımınızı gerçekleştirdikten sonra onu dostlarınızla paylaşmak istemeniz halinde kullanabileceğiniz 2 boyutlu ve 3 boyutlu ekran görüntüsü alma modları da hoşunuza gidebilecek özellikler arasında. Bu modlar sayesinde başkalarının da fikirlerini almanız uygulamayı kullanmasalar dahi mümkün oluyor.
Eşyaları yerleştirme, döndürme, döşemelerini değiştirme gibi yerleşim ve görünüm düzenlemeleri ise işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Eğer kendi evinizin nasıl görüneceğini kendiniz planlamak istiyorsanız göz atmadan geçmemeniz gerektiğini düşünüyorum.
Planner 5D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 419
- DOSYA BOYUTU 566.00 MB
- Üretici Planner 5D
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Planner 5D uygulamasını kullanarak iPad cihazlarınızdan hemen evinizin dekorasyonunu sanal olarak düzenlemeye başlayabiliyorsunuz.
Planner 5D uygulaması, iPad kullanıcılarının mobil cihazlarından kendi evlerinin dekorasyonunu ve planlamalarını yapabilecekleri bir tasarım uygulaması olarak karşımıza çıktı. Evinizi yenilemek, yeni bir eve çıkmak ve bu evin yerleşim planlarını kolaylıkla önceden yapabilmek istiyorsanız sahip olabileceğiniz en iyi alternatiflerden birisi olduğunu da söyleyebilirim. Kolay kullanımı ve sorunsuz çalışan yapısıyla da dikkat çeken uygulamanın temel özelliklerine hep beraber göz atalım.
Uygulamanın içerisinde hem kendi kat planınızı yaratma hem de varolan şablonlardan faydalanarak bir daire seçme şansınız mevcut. Dolayısıyla şablonlar sizin evinize uygun olmazlarsa sıfırdan bir daire çizebiliyor ve duvar rengi gibi seçimleri de dilediğiniz gibi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Tabii ki evin içerisine yerleştirilecek eşyalar da çok önemli. Uygulamanın sunduğu ve genelde büyük yapı mağazalarının kataloglarından alınmış olan mobilya ve eşya seçimleri sayesinde evinizi olabildiğince alacağınız ürünlere uygun bir şekilde dekore etmeniz mümkün. Seçilen mobilyaların renklerinin seçimleri gibi olanaklar da dekorasyon işlemleriniz sırasında emrinizde.
Yaptığınız değişiklikleri geri almak isterseniz kullanabileceğiniz geri butonunun yanında yenile butonu da mevcut ve böylece değişimleri dilediğiniz gibi yönetme şansınız var. Hem 2D hem de 3D olarak evinizi görüntülemenizi sağlayan Planner 5D, böylelikle dostlarınızla ev planınızı paylaşmak istediğinizde görünümün tam da istediğiniz gibi olmasına yardımcı oluyor.
Ev tasarımı ve dekorasyonu konusunda kendini geliştirmek isteyenler de uygulamadan faydalanmak isteyeceklerdir. Kesinlikle göz atılmadan geçilmemesi gereken araçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.