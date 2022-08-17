Planner 5D ile hayallerinizdeki evi tasarlayabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows bilgisayarınızda hayalinizdeki evi tasarlamak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise sizlere Planner 5D isimli uygulamayı öneriyoruz. Windows platformu kullanıcılarına hayallerindeki evi 2D ve 3D grafik açıları ile çizme fırsatı veren uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Windows platformunun yanı sıra Android ve iOS platformlarında da yayınlanan Planner 5D, sade ve basit arayüzü ile kullanıcılardan tam puan alıyor. Kullanıcılar basit arayüz üzerinde hayallerindeki evi tasarlayabilecek, farklı görseller ile süsleyebilecekler. Uygulama kullanıcılara hali hazırda pek çok tasarım şablonunu da ücretsiz olarak sunuyor. Dileyen kullanıcılar tasarımlarında bu şablonlardan da kullanabilir ve onlardan faydalanabilirler.

Planner 5D Özellikleri

Yüzlerce farklı şablon,

Öğretici,

Detaylı 2D ve 3D grafik açıları,

Renkli tasarım kalıpları,

Ücretsiz,

Düzenli güncellemeler,

Android, iOS, Web, Windows ve MacOS sürümler,

Android, iOS ve Windows platformunda ücretsiz olarak kullanılabilen Planner 5D, bünyesinde kendine has çeşitli şablonlara da yer veriyor. İngilizce dil desteği ile mobil ve bilgisayar platformunda kullanılabilen uygulama, kullanıcılara diledikleri evi dijital bir ortama taşıma ve diledikleri gibi tasarlama deneyimi sunuyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yeni şablonlar ve yeni işlevsel özellikler kullanma fırsatı veriyor. Kullanıcılar dilerlerse uygulama içerisinde tasarladıkları tasarımları arkadaşları ile de paylaşabilir, bu tasarımları onlarında kullanmalarını sağlayabilirler.

Rengarenk içerikleri ile kullanıcılara ev tasarlama, dekore etme ve planda gibi özellikler sunan uygulama, günümüzee 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor.

Planner 5D İndir

Windows platformu için Microsoft Store üzerinde yayınlanan Planner 5D, günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip. Android, iOS, Windows, MacOS ve Web platformlarında yer alan Planner 5D, HD kalitedeki içerikleri ile kullanıcı kitlesini de artırıyor.