Basit oynanışıyla ve kapsamlı içerikleriyle karşımıza çıkan Pocket Love APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pocket Love APK, aslında tam anlamıyla bir yaşam simülatörü diyebiliriz. Karakterlerinizi, evinizi ve evcil hayvanınızı özelleştirerek, sevimli hayatınızın adımlarını atabilirsiniz. Hayalinizdeki çiftinizi yaratın. Cilt rengi, saç stilleri, giysileri ve aklınıza ne geliyorsa özelleştirin.

Yaşamınızdaki her ayrıntıyı özelleştirebilmenize olanak tanıyan Pocket Love, gündelik olarak mobil oyuncuların keyifle vakit geçirebileceği mekaniklere sahiptir diyebilirz. İyi çizilmiş görseller, basit oynanış yapısı ve özelleştirebildiğiniz neredeyse her şey ile birlikte kendi cep aşkınızı inşa edin.

Karakterlerinizi tasarladığınız göre artık evinize ve evcil hayvanınıza geçiş yapabilirsiniz. Evinizi renkli mobilyalarla, duvar dekorlarıyla ve döşemelerle tasarlayabilir, odalarınızı oluşturabilir ve çeşitli hobisel aletleri satın alarak evinize yerleştirebiirsiniz.

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Basit bir yaşam simülasyonu olsa da aslında farklı özelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Sadece dekore etmek yerine çift olarak yemek yapabilir veya etkinliklere katılabilirsiniz. Oyunun yayıncısı olan HyperBeard, daha fazla mini oyunu ve etkinliği güncelleme olarak getireceğini de açıklamıştır.

Siz de Pocket Love APK indirin ve akıllı telefonlarınızda eğlenceli yaşamınızı her detayıyla oluşturun!