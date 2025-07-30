Pokémon Friends APK, mini oyunları başarı ile tamamlayarak peluş Pokémon'lar oluşturabildiğiniz bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her yaştan oyuncunun keyif alabileceği Pokémon Friends APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Çeşitli mini oyunları içerisinde barındıran Pokémon Friends, bazıları basit bazıları ise zorlayıcı olan bulmacalarıyla ön plana çıkıyor.

Her bulmaca serisini tamamladıktan sonra ödüller kazanacak ve kendi Pokémon peluşunuzu oluşturabileceksiniz. Oluşturduğunuz peluş Pokémon'ları odanıza yerleştirebilir ve mükemmel bir atmosfer yaratabilirsiniz. Aslında oyunun asıl amacı; bulmacaları çözmek, iplik kazanmak ve kazandığınız ipliklerle mükemmel Pokémon peluşları oluşturmaktır.

Bulmacaların çoğu küçük yaş grubuna hitap etse de, her yaştan oyuncunun keyif alacağı şekilde tasarlanmıştır. Yerleştirme, akıl yürütme veya labirent tarzındaki bulmacaları çözerek hediyeler kazanabilirsiniz.

Pokémon Friends APK İndir

Pokémon Friends oyununun kendini tekrar ettiğini düşünebilirsiniz. Lakin içerisinde barındırdığı 1.200'den fazla bulmacası ile oyunculara binlerce farklı oynanış deneyimi sunmaktadır. Her gün, her yerde Pokémon Friends APK oynayabilir ve en iyi peluş odasını oluşturabilirsiniz.

Siz de Pokémon Friends APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir bulmaca deneyimi yaşayın!