Mühendislik harikası köprüler inşa etmek istiyorsanız, Poly Bridge 3 tam size göre.

Berkcan Aktürk - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Poly Bridge 3 ile fizik kurallarını bir kenara atabilirsiniz. Her bölümde gelen bulmacalar ile normal köprüler, döngü köprüleri, asma köprüleri ve açıkçası fizik hakkında bildiğiniz her şeyi alt üst eden köprüler inşa edebilirsiniz.

Dry Cactus'ün piyasaya sürdüğü Poly Bridge 3, eski Poly Bridge oyunlarına nazaran grafiksel anlamda daha iyi olmakla birlikte, oyuncuya da daha fazla imkan tanıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyunun konsepti basit. Bir köprü inşa ediyorsunuz ve aracın karşıdan karşıya geçmesini sağlıyorsunuz. Evet, konsept basit olsa da, bu hiç de kolay olmayacak.

Poly Bridge 3 İndir

Oyun basit başlıyor olsa da, gitgide zorlaşıyor. Oyunun başlarında basit bir köprü inşa etmek için, önce yolu döşeyin, sonra makasları ve ardından kabloları yolun ağırlığını kaldırabilecek şekilde düzenleyin. Her şeyi yerine tam oturttukttan sonra, oynat'a basın ve aracın köprüyü tamamlamasını bekleyin. Eğer köprünüz sağlamsa araç rahat bir şekilde karşıya geçecektir, Lakin köprüyü yaparken bir takım hatalar yaptıysanız köprünüz araçla beraber yokluğa karışacaktır. İşte tam da bu yüzden yaratıcılığınızı iyi kullanıp, mühendislik harikası köprüler inşa etmelisiniz.

Köprü inşa etmek üzerine kurulu olan Poly Bridge 3, oyuncunun yaratıcılığını konuşturmasında biçilmez kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Zıplamalar, hidrolikler ve hatta ileriki seviyelerde karşınıza çıkacak olan kavisli kulelerde uçup, yaratıcılığınıza az da olsa heyecan katabilirsiniz. Sandbox modunda ise, Köprü inşa etme becerinizin sınırlarını zorlayabilirsiniz. Karmaşık seviyeler kurgulayarak, arkadaşlarınıza ve topluluğa meydan okuyabilirsiniz. Siz de yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamak istiyorsanız Poly Bridge 3 indirin ve mühendislik harikası köprüler inşa edin.

Poly Bridge 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+), Windows 10/Windows 11

Windows 7 (SP1+), Windows 10/Windows 11 İşlemci: Intel/AMD

Intel/AMD Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: DX10, DX11, ya da DX12 capable GPU

DX10, DX11, ya da DX12 capable GPU DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 1000 MB kullanılabilir alan

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