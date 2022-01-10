POV Car Driving APK Android sürme oyunları arasında. Simülatör, simülasyon tarzında araba oyunları oynamayı sevenlere önerimizdir.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

POV Car Driving APK, Android için araba sürme oyunu arayan mobil oyunculara tavsiyedir. POV Araba Sürme oyunu, virajlı yollar, bitmeyen otoyollar, sınırlı süreli etkinliklerle karşılaşacağınız bir sürüş oyunu. Araba oyunları, araba sürme oyunları, sürüş simülatörü, sürüş oyunları, araba yarışı oyunları hayranıysanız, birbirinin aynı yarış oyunlarından sıkıldıysanız POV Car Driving APK oyun indirmelisiniz.

Araba Oyunları APK İndir

POV Car Driving APK Android oyunu, basit bir yarış oyunu değil; trafikteki hızlı araçlarla yarıştığınız sizi uzun süre ekran başına kilitleyecek bir sürüş oyunu. Bu araba oyununda trafik sıkışıklığı, kaza yapan arabalar, hız limitleri, hız kameraları ve birçok küçük detayın farkında olmanız gerekiyor.

Sonsuz eğimli yollar - Sonsuz, eğimli ve ayrıntıları otoyollarda sürüş deneyimi. POV Car Driving, arabanızla seyahat ederken her zaman yeni yollarla karşılaşacağınız yol değişkeni algoritması kullanır.

Eğimler - Sadece düz yolları olan birçok sonsuz yarış oyunu var. POV Araba Sürme oyununda kavisli yollar var. Direksiyon yardımcısı ve kavisli yol size harika bir araba sürüş deneyimi sunar. Otoyolda araba kullanıyormuş gibi hissedeceksiniz.

Hız radarları - Araç kullanırken hız radarlarından uzak durmalısınız. Hız radarları sürüş güvenliği için tasarlanmıştır. Yolculuğunuzun güvenli olduğundan emin olmak için yolunuza birkaç hız kamerası yerleştirilmiştir. Ayrıca sürprizler vardır. Dikkatli sürün!

Radyo kanalları - Oyununuzu oynarken gerçek bir internet radyosu dinleyebilir ve arabanızın radyosunu kontrol edebilirsiniz. Arabanızla seyir halindeyken en sevdiğiniz radyoyu dinleyebilirsiniz.

Gerçek kabin sesleri - Bu uzun sürüş oyununda her şey olabildiğince gerçekçi. Arabanızı sürerken sadece trim ve turbo seslerini duyarsınız. Tabii ki hız sınırını aşarsanız rüzgar sesi de gelir.

Dinamik hava durumu - Sürüşünüzü daha güvenli hale getirmek için her zaman hava durumunu takip etmelisiniz.

Yüksek detaylı kokpitler - Arabanızla yolculuğa başladığınızda arabanızla ilgili ekstra detayları fark edeceksiniz. Hemen her araba detayı kokpite konulmuştur. Zamanla yarıştığınızda araba atmosferindeki sürüşü hissedeceksiniz.

Aracınızı eğim, butonlar veya direksiyon simidi ile kontrol edebilirsiniz. Arabaları geçerken puan toplayabilir, elmasları toplayabilir ve özel etkinliklerde özel arabaların kilidini açabilirsiniz.