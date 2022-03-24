PowerPoint Viewer 2007 ile PowerPoint sunumlarını görüntüleyebilirsiniz

Can Erdil Şentürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PowerPoint Viewer 2007 kullanıcılara Microsoft Office paketinin bir parçası olan PowerPoint ile oluşturulmuş sunumları görüntülme imkanı veren ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Windows platformunda kullanılan uygulama, sunumları görüntüleme fırsatı sunuyor. Yıllardır Windows platformunda kullanulan uygulamalardan bir tanesi olan ücretsiz yapım, günümüze kadar milyonlarca kez indirildi ve milyonlarca insan tarafından kullanıldı.

PowerPoint Viewer 2007 Özellikleri

Ücretsiz,

Sınırsız sunum görüntüleme,

Düşük dosya yapısı,

Farklı dil seçenekleri

Microsoft tarafından yayınlanan resmi bir uygulama olan PowerPoint Viewer 2007 PowerPoint sunumlarını görüntüleme işlemi için size güvenilir bir yol sunmaktadır. Herhangi bir 3. parti yazılıma ihtiyaç duymadan direkt olarak Microsoft tarafından yayınlanan bu sunum görüntüleme aracını bilgisayarınıza yükleyebilir ve virüs ve kötü amaçlı yazılımlar hakkında endişe duymadan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

PowerPoint Viewer 2007 PowerPoint 97 ve sonrasında yayınlanan PowerPoint sürümleriyle oluşturulan bütün sunumları görüntüleyebilmektedir. Yazılım sunum görüntüleme ihtiyacınızı pratik bir şekilde karşılayabiliyor. Sunumlarınızı görüntüleyebilmek için herhangi bir arayüzle boğuşmanıza gerek kalmıyor. Tek yapmanız gereken programı çalıştırarak PowerPoint sunumunuzu seçmek ve görüntülemektir. Sadece bir sunum görüntüleyici olan araç doğal olarak sunumları düzenlemenize ve üzerinde değişiklik yapmanıza izin vermiyor. Fakat sunum yazdırma desteğine sahip yazılım size PowerPoint sunumlarınızı yazıcınızdan çıktı olarak alabilme imkanı sunmakta.

PowerPoint Viewer 2007 genel olarak ihtiyacı gerektiği gibi karşılayan, güvenilir, temiz ve kolay kullanıma sahip bir yazılım olarak öne çıkıyor. Düzenli güncellemeler ile yıllarca yepyeni özelliklere erişmeyi başaran uygulama, Windows'un yanı sıra Mac kullanıcılarına da sunulmuştu. Mac platformunda pek tutulmayan uygulama hala bazı Windows kullanıcıları tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

PowerPoint Viewer 2007 İndir

Yıllardır bilgisayar platformunda karşımıza çıkan PowerPoint Viewer 2007 günümüze kadar geniş kitlelere ulaşarak varlığını sürdürdü. Aldığı güncellemeler ile yıllarca en iyi sunum programı olarak adından söz ettiren başarılı uygulama, günümüzde düşük bir kitleye hitap etse de hala varlığı sürüyor. Farklı dil seçeneklerine sahip olan başarılı uygulama, ülkemizde de popüler bir konumda yer alıyor.