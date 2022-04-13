Print Conductor ile farklı türdeki belgeyi aynı arayüzde kolay ve hızlı bir şekilde yazdırmanızı sağlayan ücretsiz bir araçtır.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Print Conductor, XLS, PPT, DWG ve daha birçok formatı destekleyen belgelerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yazdırmanızı sağlayan ücretsiz bir araçtır.

Aynı anda birden fazla belgeyi yazdırabilme özelliği ile öne çıkan Print Conductor ile belgelerinizi sadece üç adımda kolayca yazdırabilirsiniz: Yazdırılacak dosyalarınız belirleyin, yazıcınızı ayarlayın ve Çalıştır butonuna basın. İşte bu kadar basit. Print Conductor ile Word belgelerinizi, Excelde hazırladığınız tabloları, Adobe PDF dosyalarını, Powerpoint sunumlarınızı, AutoCAD, TXT, WRI, RTF, HTM ve HTML dosyalarını yazdırabilirsiniz. (Yazdıracağınız dosyayı açan programın sisteminizde kurulu olması gerekmektedir. Örn: Microsoft Word 2013)

Print Conductor Özellikleri

Print Conductor programının başlıca özellikleri şunlar:

15 dosya türünü otomatik yazdırma.

dosya türünü otomatik yazdırma. Yazdırma işlemini kontrol etme.

Tüm yazıcı türlerini destekler.

Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Farklı belge türleri için tek arayüz.

15 dosya türünü otomatik yazdırma gibi pek çok işlevsel özelliği kullanıcılarına sunan Print Conductor, Windows platformunda kullanılabiliyor. YAzırma işlemini kontrol etme gibi işlevselliğede sahip olan uygulama, tüm yazıcı türlerinide destekliyor. Oldukça basit kuruluma ve kullanıma sahip olan uygulama, İngilizce dil seçeneğine sahip. Kolay ve hızlı bir şekilde dosya yazıdrmaya sağlayan ücretsiz araç başarılı gidişatına devam ediyor.

Print Conductor İndir

Pek çok dosya formatını destekleyen Print Conductor ile farklı türdeki belgeleri aynı arayüzde yazdırabilecek, hızlı ve pratik işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.