Intel Graphics Driver, Intel ekran kartları için Windows işletim sisteminde çalışmak üzere yayınlanan son sürücülerdir.

Ramazan Tugay Kahraman - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Intel Graphics Driver, Windows 10, Windows 8 ve Windows 7 64-bit için Intel grafik kartlarının en son sürücüsüdür.

Bu sürücü, çoğu işlemcide Intel Iris, Intel Iris Pro ve Intel HD grafik kartları başta olmak üzere Intel tarafından geliştirilen bütün ekran kartı daha doğrusu GPU'lar için yayınlanmıştır. Bu sebeple bütün Intel kullanıcıları bu sürücüleri indirip, deneyebilirler.

OEM üreticileri tarafından çoğunlukla anakartlara konulan bu işlemciler, her ne kadar uzun yıllar çalışmasalar bile kimi zaman ihtiyaç halinde olabiliyorlar. Dahası laptoplar üzerinde bu GPU'ların direkt olarak kullanıldığı da oluyor. Yine de çok kullanılmadığı düşünülerek, güncellenmeye bu sürücüler için adım adan Inteş, her türlü Intel GPU'su için yaıynladığı bu güncellemeyle birlikte birçok değişiklik ve performans artışı da vaat ediyor.

Sürücülerinizin güncel kalması için hemen yukarıdaki indir tuşuna bastıktan sonra inecek kurulum dosyasına çift tıklamanız, sürücüleri güncellemeniz için yetecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı tekrar başlatmayı da unutmayın.