Eşsiz kombinler tasarlamaya hazır olun. Producer APK'da en iyi stilist olmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil simülasyon oyunlarına yeni katılan Producer APK oyuncularına yapımcı olma ve kendi yıldızını yatarsa fırsatı veriyor. Amrita Studio tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Producer APK'da yapımcı olarak rol alacak, kariyer yapacak ve kendi yıldızlarınızı yaratarak dünyanın dört bir yanında ses getireceksiniz. Yıldızlarınıza eğitimler de verebileceğiniz oyun içerisinde ortaya çıkan sorunları çözecek, fotoğraflar çekecek ve çeşitli etkinlikler de boy göstereceksiniz. Eğlenceli bir oynanış atmosferine sahip olan yapım 5 milyondan fazla kez indirildi.

Producer APK Özellikleri

Fotoğraf çekimleri için farklı alanlar,

Çeşitli etkinlikler,

Günlük ödüller,

Çeşitli sözleşmeler,

Birbirinden farklı kıyafetler,

Çok sayıda aksesuar,

Alışveriş sistemi,

Öncelikle oyun içerisinde stil etkinliklerinin yer aldığını ifade ederek oyunun nasıl oynandığından bahsetmek istiyoruz. Yapımcı ya da stilist olarak rol alacak olan oyuncular, oyuna giriş anından itibaren rengarenk içerikler ile karşılaşacaklar. Oyundaki amaç yarattığınız stiller ile yarışmalarda ve etkinlikler de başarılı olmak olacak. Kadın karakterleri giydirecek olan oyuncular, onlar için farklı kıyafetler satın alabilecek, aksesuarlar ile kombinler yapacak ve kısaca görsel bir şölen sunmaya çalışacaklar. Yarattıkları stiller ile çeşitli fotoğraf çekimlerinde de boy gösterecek olan oyuncular, bu alandaki yeteneklerini de dünyaya gösterme fırsatı elde edecekler. Oyunculara günlük olarak ödüller de sunan Producer APK, bu ödüller ile yeni içeriklere ulaşmanın da yolunu açmış oluyor.

Producer APK İndir

İnternet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen Producer APK, Android platformuna özel olarak yayınlandı. Simülasyon oyunları arasında yer alan yapım oyuncularına keyifli bir deneyim sunuyor. Her yaştan oyuncuya hitap eden yapım, Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirilmeyi başardı. Oyun oynanış olarak İngilizce dil desteğine sahip. İyi oyunlar dileriz.