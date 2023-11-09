Project Highrise ile bir gökdelen inşa edin ve bu binanın tüm yönetimini devralın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

SomaSim tarafından geliştirilen ve Kasedo Games tarafından yayınlanan Project Highrise 2016 yılında piyasaya sunuldu. Simülasyon, yönetim, inşa etme ve strateji türlerini harmanlayan 2D bir oyun olan Project Highrise oyuncular tarafından beğenilen, farklı bir oyun olmuştu.

Epet farklı ve sıra dışı bir oyun olan Project Highrise ile devasa binalar inşa edebiliyor ve onları yönetmemiz gerekiyor. Bir gökdelenin her türlü ihtiyacınız karşılamamız gereken bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Project Highrise’ın öne çıkan özellikleri:

Kendi gökdeleninizi inşa edin, yönetin ve geliştirin.

Binayı karlı hale getirmek, güvenliği sağlamak ve sakinlerin mutluluğunu korumak için çabalayın.

Doğal afetler, yangınlar ve terörist saldırılar gibi zorluklarla başa çıkın.

Binanın tasarımını ve mimarisini özelleştirin.

Çeşitli işletmeler ve hizmetleri açın.

Sakinlerin ihtiyaçlarını karşılayın.

Binayı farklı şekillerde yönetin.

Project Highrise İndir

Siz de hemen Project Highrise indirin ve bu yönetim ve simülasyon oyununda yüksek binaları kontrol etmeye başlayın.

Project Highrise Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da sonrası

: Windows 7 ya da sonrası İşlemci : Core i5

: Core i5 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : tümleşik ekran kartı (Intel HD 4000 ya da daha iyisi), 1 GB

: tümleşik ekran kartı (Intel HD 4000 ya da daha iyisi), 1 GB Depolama : 500 MB kullanılabilir alan

: 500 MB kullanılabilir alan İlave Notlar: 1280 x 720 görüntü için