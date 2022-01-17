Project Offroad 20 APK Android oyununda arazi araçlarıyla yarışıyorsunuz. Project Offroad 2.0, engebeli arazide yarış, simülasyon oyunları sevenlere tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Project Offroad 20 APK, arazi araçlarını kullandığınız mobil yarış oyunu. Araba yarışı oyunları, araba sürme oyunları, sürüş simülatör oyunlarıyla Android Google Play Store’da dikkat çeken Bycodec Games tarafından ücretsiz olarak yayınlanan offroad yarış oyunu.

Project Offroad 20 APK İndir

4x4, 6x6, 8x8 arazi araçlarını sürdüğünüz oyunda aracı test edip sürüş yeteneklerinizi geliştirdiğiniz serbest modun yanı sıra zorlu görevlere girdiğiniz özel mod bulunuyor.

Project Offroad 2.0 APK Android yarış oyunu gerçeğe yakın arazi fiziğine sahip. Arazi şartlarını deneyimleyebileceğiniz birçok harita mevcut. Ayrıca eğlenceyi bir sonraki seviyeye taşıyan haritalarda görevler sizi bekliyor. Haritadaki görevlere katılarak oyun içi para kazanabilir ve yeni arazi araçları satın alabilirsiniz.

Project Offroad 20 Android oyunu, detaylı grafik seçenekleri sayesinde mobil cihazınıza uygun özel ayarları yapmanızı sağlıyor. Offroad deneyimini özel kılmak için tüm mekanik ayarlar eklenmiş. Daha da güzeli oyuncuya aracın mekanik özelliklerini dilediği gibi değiştirme ve kullanma özgürlüğü sunuluyor. Unutulmaması gereken bir detay; yapılan her değişiklik aracın fiziğini etkiliyor.

Zorlu yollarda araba sürme oyunlarını seviyorsanız, Project Offroad 20’yi denemelisiniz. Yüksek kalitede grafikler, yük sistemi, iç kamera, gerçekçi hava koşulları, gerçekçi çamur efekti, kayalıklara ve araziye tırmanma, depo doldurma, ayar yapma ve daha saymakla bitiremeyeceğim detayla dolu bir offroad oyunundan bahsediyorum. İndirmeden önce oynanış videosuna göz atabilirsiniz: