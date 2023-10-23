RAILGRADE, dünya dışındaki kolonide kendi sanayinizi kurduğunuz bir yönetim simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya dışındaki bir kolonide hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve ihtiyacınız olan her şeye tren yollarıyla ulaşabiliyorsunuz. RAILGRADE, kaynak ve enerji taşımacılığı yaptığınız bir yönetim simülasyonudur. Gezegenin yöneticisi olarak, çöken bu dünyayı tekrardan ayağa kaldırın ve üretimi tekrardan başlatın.

Karmaşık demiryolları dizayn edin ve ihtiyaç duyduğunuz sanayi inşalarını yapın. İnşa ettiğiniz sanayilere ihtiyaç duydukları kaynakları sadece tren yoluyla götürebilirsiniz. Bu nedenle, tren raylarını oldukça iyi bir stratejiyle döşeyin ve verimli tedarik zincirleri oluşturun.

Başarılı bir sanayi kolonisi için doğru kararlar vermeli ve yaratıcılığınızı konuşturmalısınız. RAILGRADE içerisinde 50'den fazla görev bulunduruyor. Bu tek oyunculu hikayede, refahı kazandırmak için başarılı bir şekilde görevlerinizi tamamlayın ve koloninizi ayakta tutun.

RAILGRADE İndir

Oyun oynanışı ve hikayesiyle ön plana çıksa da, grafik bakımından da göze çarpıyor. Sinematik kameraları, oyun içi modellemeler ve çevre grafikleriyle birlikte ilgi çekici bir yapıya sahip. Siz de RAILGRADE indirerek, kendi sanayi koloninizi kurabilir ve karmaşık tren yolları inşa edebilirsiniz.

RAILGRADE Sistem Gereksinimleri