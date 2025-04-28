Rasathane APK, Türkiye'nin en güvenilir deprem bilgi sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Berkcan Aktürk - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayınlanan Rasathane APK, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin bilgisini alabileceğiniz bir deprem bilgi sistemidir. Derinliği sıfır kilometre olan sismik olayların verilerini görebileceğiniz bu uygulamada, taşocağı, maden ve şantiyelerde yapılan insan kaynaklı patlamaları da görüntüleyebilirsiniz.

1900'den bu yana yaşanmış, büyüklüğü 4.0 ve daha büyük olan depremlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, harita üzerinde görüntüleyebilir ve görsel açıdan daha güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Türkiye'de yaşanan tüm depremleri anında haber alabilir ve bildirim seçeneklerinizi değiştirebilirsiniz. Kandilli Rasathane APK'da, ister 2.5 üzeri, ister 4.0 üzeri olan depremlerden bildirim alabilirsiniz.

Rasathane APK İndir

Depremleri farklı filtreleme seçenekleriyle arayabilir ve sıralayabilirsiniz. Büyüklük, derinlik ve uzaklığa göre depremleri filtreleyerek, yakınınızda olan büyük depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tüm özelliklerden yararlanırken, kullanıcı dostu arayüz sayesinde zorlanmayacaksınız.

Yaşanan son depremlerden anında haberdar olmak istiyorsanız, Türkiye'nin en güvenilir deprem bilgi sistemi olan Rasathane APK'yı indirebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi Uygulaması Özellikleri