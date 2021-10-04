Real Driving 2 APK, Real Driving 2020'nin yapımcılarından yepyeni araba simülasyon oyunu. Araba simülatörü ve yarış tutkunlarına tavsiyedir.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Driving 2 APK, Android yarış oyunu ancak simülasyon tarzında araba yarış oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecek bir yapım. Gerçekçi sürüş deneyimi yaşamak isteyen oyunculara hitap eden araba simülatörü, simülasyon oyunlarından biri olan Real Driving 2 Ultimate, bağımlılık yaratan bir oyun ve sürüş simülasyonunun sonsuz eğlencesini sunuyor. Real Driving 2 APK olarak veya Google Play Store’dan ücretsiz olarak Android telefonlara yüklenebiliyor. Araba sürme oyunlarını sevenlere tavsiyemizdir.

Real Driving 2 APK İndir

En gerçekçi yarış arabası simülatörünü oynamaya kendinizi hazırlayın. Çok gerçekçi arabalar sizi bekliyor. Yarış spor arabanızla özgürce turlayabilir, drift yapabilir ve dilediğinizce özelleştirebilirsiniz. Emniyet kemerinizi takın, gerçek hayattaki gibi arabanızı sürün. Henüz ehliyetiniz yok mu? Sürüş derslerine başlayın. Bu oyun, sadece otomobili kontrol etme becerinizi test etmeyecek aynı zamanda trafik kurallarına tam olarak uyup uymayacağınıza bakacak. Yarış simülatöründe diğer yarış arabalarını geçerek gerçekçi araba sürme deneyimini yaşayın.

Gelişmiş gerçekçi fizik motoruyla bu gerçekçi araba oyunu size bağımlılık yapıcı bir oynanış sunacak. Eğitim, size özelleştirilmiş arabaları zorlu haritalarda nasıl süreceğinizi ve yarışacağınızı, görevleri tamamlayacağınız hususunda tüm kuralları öğretecek.

Güzel üç boyutlu modern grafikler, son derece yüksek kaliteli grafikler

Olağanüstü Unreal Engine 4 motoru, ayrıntılı araba hasarı, tam işlevsel dikiz aynaları ve gerçekten yüksek kalitede yarış için dinamik yansımalar sağlar.

Heyecan verici seviye modları; Sonsuz mod, azot modu, drift, zamana karşı vb.

Kontrol sistemi: Butonlar, tekerlek, ivme ölçer

Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera dahil çoklu dinamik yüksek kalitede kamera açıları

Çeşitli yarış senaryoları, hava durumu sistemi ve aralarından seçim yapabileceğiniz farklı mesafede yollar

Gerçekçi sürüş simülatörü sistemi, gerçek araba sürüş deneyimi simülasyonu

Gerçek araba kazaları ve araba hasarı fizik efektleri

Özgür özelleştirme: Arabalarınızı boya, bağlantı parçaları, bileşenlerle özelleştirin.

En havalı ve çeşitli araba koleksiyonu ve gerçek spor arabalar

Klasik, modern veya lüks arabanızı seçin, sonsuz akan trafik ve gerçekçi ortamlarda kokpit görünümünde sürün. Trafikte araçları sollayarak para kazanın ve daha fazla yeni düşlediğiniz arabanın kilidini açın. Arabanızı hazırlayın ve motoru çalıştırın. Şaşırtıcı gerçek yarış arabası simülatöründe hız sınırını zorlamaktan çekinmeyin.

Sürüş becerilerinizi göstermek için hemen Real Driving 2 oyunu ücretsiz olarak indirin.