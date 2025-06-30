Mobil oyunculara gerçekçi bir deneyim sunan Real Driving School APK, hem arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz hem de istediğiniz gibi sürüş yapabileceğiniz bir simülasyon-yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Driving School APK, Andorid cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon-yarış oyunudur. Gerçekçi araçları içerisinde barındıran Real Driving School'da, çarpıcı grafikler eşliğinde aracınızı sürebilir ve akrobatik hareketler yapabilirsiniz. Ayrıca, sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz.

Ücretsiz yarış oyunları arasında yer alan Real Driving School APK, devasa bir açık dünya haritaya sahiptir. Bu büyük harita içerisinde hem gezinebilir hem de diğer oyuncularla yarışabilirsiniz.

Gerçek hayattan esinlenen yarış arabalarını hayalinizdeki gibi özelleştirebilirsiniz. Oyun içi paranızın yettiği kadar araçlarınızı modifiye edin ve çeşitli görevleri yaparak daha fazla oyun içi para kazanın. Araçlarınızı hem dış görünüş hem de performans açısından geliştirebilirsiniz.

Real Driving School APK İndir

Grafik ve araç bakımından gerçekçiliği ön planda olan Real Driving School APK, aynı zamanda hasar sistemiyle de oyuncuları şaşırtıyor. Herhangi bir kaza anını gerçekçi bir şekilde simüle eden bu oyunda, kaza yapmaktan korkmalısınız.

Siz de Real Driving School APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte heyecan verici yarışlara katılın!

Real Driving School Oyunu Özellikleri