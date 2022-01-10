Real Gangster Crime 2 APK Android GTA oyunları oynamayı sevenlerin favorilerinden.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Gangster Crime 2 APK, Android GTA oyunları sevenlerin oynaması gerektiğini düşündüğümüz yapımlardan. GTA 5 Mobile APK oyunu Android telefonunuz kaldırmıyorsa daha düşük kalitede grafikler ancak hemen aynı atmosfere sahip bu GTA benzeri oyunu tavsiye ederiz. 100MB altı boyutuyla hemen yüklenen gangster oyunu Real Gangster Crime 2 Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Android GTA Oyunu APK

Suç ve şiddet dolu bir hayat yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız, Real Gangster Crime 2 APK Android oyununu deneyin. Naxeex Studio tarafından ücretsiz olarak yayınlanan simülasyon oyununda bir gangsterin yerine geçiyorsunuz ve uyuşturucu, şiddet, cinayet ve diğer suçların hüküm sürdüğü yeraltı dünyasının bir parçasısınız. Diğer rakip çeteler, uyuşturucu satıcıları ve hatta polislerle uğraşmanın yanı sıra çeşitli suçlar işliyorsunuz. Aksiyon ve şiddetle dolu heyecan verici bir mobil oyun. Bir gangster olarak çeşitli görevleri tamamladığınız için rpg öğeleri de var.

Gangster oyununa birçok simülasyon oyununda olduğu gibi kısa bir eğitimle başlıyorsunuz. Size kontroller ve bazı temel oynanışa ilişkin bilgi veriliyor. Eğitim size yürümeyi, düşmanlarla savaşmayı, ateş etmeyi, araç sürmeyi ve araba kullanmayı öğretiyor. Ayrıca silah ve mühimmat satın almayı da öğreniyorsunuz.

Android GTA oyunlarından Real Gangster Crime 2, şehri keşfetmenize ve şehrin neler sunduğunu görmenize imkan veren bir açık dünya oyunu. ATM hacklemek, araç çalmak veya sadece insanları öldürmek gibi aksiyonlara da giriyorsunuz. Polisleri çekebileceğinizden bunları yaparken dikkatli olmalısınız. Hikayede ilerlemek için göreve başlayacağınız alana gitmeniz gerekiyor. Haritada belirli olduğundan kaçırma şansınız yok. Görevler genellikle savaşma ve öldürme içeriyor. Bir görevi veya etkinliği tamamladıktan sonra kaynak ve deneyim kazanıyorsunuz. Seviye atladığınızda istatistikleri (sağlık, dayanıklılık, hareket vb.) artırmak için kullanabileceğiniz puanlar kazanıyorsunuz.

Real Gangster Crime 2 APK oyun özellikleri