Simülasyon oyunları arasında yer alan Recycling Center Simulator'da, geri dönüşüm merkezinin yönetimini elinize alıyorsunuz.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Recycling Center Simulator, birinci şahıs bakış açısında oynadığınız bir iş simülasyonudur. Geri dönüşüm merkezinin yönetimini elinize alacaksınız. Çöpten veya farklı alanlardan topladığınız eşyaları geri dönüştürün, para kazanın ve fabrikanızı geliştirin.

Geri dönüştürdüğünüz ürünleri elde ederek para kazanmayacaksınız. Geri dönüşümle elde edilen maddelerden yeni ürünler üreterek para kazanın ve yeni aletleri satın alın.

Henüz daha satışa sunulmayan Recycling Center Simulator, 2 Ekim 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak. Eğer oyunu erkenden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan ücretsiz demo sürümünü indirebilirsiniz.

Recycling Center Simulator İndir

Hammaddelere sahip olmak için şehirdeki atıklarını satan kişilerle iletişim kurmalısınız. Ürünleri ucuza satın almak için mesajlaşarak pazarlık yapın ve en ucuz fiyata hammadde elde edin.

Satın almakla kalmayıp, mekanlardaki ürünleri de toplayabilirsiniz. Çöplerden ve etraftan toplayacağınız maddelerle serüvene başlayarak, giderek hammadde arayışınızı büyütün.

Siz de topladığınız ürünleri geri dönüştürmek ve yeni ürünler elde ederek para kazanmak istiyorsanız, Recycling Center Simulator indirebilirsiniz.

Recycling Center Simulator Sistem Gereksinimleri