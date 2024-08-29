Rent A Car Simulator 24'te, kendi araç kiralama ofisinizi kurun, araçlar satın alın ve müşterilere en karlı şekilde kiraya verin!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Rent A Car Simulator 24, araç kiralama işletmenizi kurabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. İlk arabanızı kiraya vererek başladığınız bu yolculukta, yeni araçlar satın alarak işletmenizi büyütebilirsiniz.

Kiralık araç filonuzu gitgide genişletin ve müşterilere en iyi şekilde sunun. Sadece araç alma ve kiraya vermek olarak değil, aynı zamanda farklı olarak çokça özellikle karşılaşacaksınız. Gerçek hayatta olduğu gibi araç satın alın, kiraya verin, para kazanın ve bozulan araçlarınızı tamir ettirin.

Araçlarınızı gitgide fazlalaştırdıktan sonra işletmenize yeni ve büyük bir galeri gerekecektir. İşletmenizin dekorunu ve inşasını yaparak, müşterilerinize açabilirsiniz.

Rent A Car Simulator 24, oyunculara normal hayatı yaşamasına da olanak tanıyor. Karakterin evini dizin, insanlarla diyalogunu yönetin ve farklı yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirin.

Rent A Car Simulator 24 İndir

Siz de müşterilerinize araç kiralamak ve işletmenizi geliştirmek istiyorsanız, Rent A Car Simulator 24 indirin ve kapsamlı bir simülasyon oyunu deneyimi yaşayın.

Rent A Car Simulator 24 Sistem Gereksinimleri