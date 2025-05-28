Road Food Simulator, arkadaşınızla birlikte yol kenarındaki pizzacının yönetimini elinize aldığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yol kenarındaki bir pizza restoranını işlettiğiniz Road Food Simulator, hem tek hem de arkadaşınızla bilrikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Co-op oyun deneyimi sunan Road Food Simulator, oyuncuları gerçekçi bir pizza mutfağının içine sokuyor.

Gelen müşterilerin isteğine göre pizzalar hazırlayın, kendi reçetelerinizi oluşturun ve müşterilerinizi mutlu ederek daha fazla sipariş almaya çalışın. Bu tarz simülasyon oyunlarında en önemli olan şeylerden biri, müşteri memnuniyetidir.

Geliriniz arttıkça restoranınızı geliştirin, yeni çalışanlar işe alın ve kapasitenizi yükseltin. Farklı ve bulunmayan pizza türlerini restoranınıza getirerek, müşterilerinize daha geniş çaplı bir menü sınabilirsiniz.

Road Food Simulator İndir

Pizzalar hem arabalı hem de restoran içerisinde sipariş edilebilmektedir. Bu noktada, eğer sipariş farklı bir lokasyondaysa biriniz siparişi yapmalı diğeriniz ise paketi götürmelisiniz. Unutmayın, pizza restoranları gibi işletmeler yavaşlığı kaldıramaz. Bu nedenle hızlı hareket etmeli, pizzaları dakikalar içinde hazırlamalı ve siparişi müşterinin istediği gibi servis etmelisiniz.

Bazen boş bazen ise full dolu bir restoranla karşılaşabilirsiniz. Aniden gelen müşteriler dükkanınızı basabilir ve eliniz ayağınıza dolaşabilir. İşte tam da bu noktada hızlı olmalı ve herkesin siparişini çok gecikmeden çıkarmalısınız.

Siz de Road Food Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte yol kenarındaki mükemmel pizzacının yönetimini elinize alın!

Road Food Simulator Sistem Gereksinimleri