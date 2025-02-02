Roguelike deste oluşturma deneyimini oyunculara sunan Rogue Hex, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon-strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 57 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rogue Hex, kendi imparatorluğunuzu oluşturup hayatta kalmaya çalıştığınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Kartlarınızı doğru oynayarak bu Rouelite 4x'te dünyayı fethedin. Ayaklarınızın altındaki toprakları keşfedin, vahşi barbar ordularına karşı hayatta kalın ve topraklarınızı genişletin.

Elinizdeki desteleri kullanarak gidişatınıza yön verebilirsiniz. Koloninizi güçlendirmek, yeni yerler fethetmek, keşfetmek ve daha birçok şeyi yapmak için kartlarınızı kullanmalısınız. Tüm bunların yanı sıra üretim, bilim, yiyecek ve kaynak yönetimi gibi oyun yapıları oyunculara çeşitlilik sunmaktadır.

Rogue Hex İndir

Topstitch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue Hex, Roguelike deste oluşturma deneyimini oyunculara sunmaktadır. Eğlenceli içeriği, görselliği ve stratejik yapısıyla birlikte bağımlılık yapan özelliklere sahiptir.

Siz de Rogue Hex indirin ve taş devrinde elinize aldığınız imparatorluğunuzu yıldızlara taşıyın!

Rogue Hex Sistem Gereksinimleri