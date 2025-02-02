Rogue Hex
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici topstitch-games
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Roguelike deste oluşturma deneyimini oyunculara sunan Rogue Hex, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon-strateji oyunudur.
Rogue Hex, kendi imparatorluğunuzu oluşturup hayatta kalmaya çalıştığınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Kartlarınızı doğru oynayarak bu Rouelite 4x'te dünyayı fethedin. Ayaklarınızın altındaki toprakları keşfedin, vahşi barbar ordularına karşı hayatta kalın ve topraklarınızı genişletin.
Elinizdeki desteleri kullanarak gidişatınıza yön verebilirsiniz. Koloninizi güçlendirmek, yeni yerler fethetmek, keşfetmek ve daha birçok şeyi yapmak için kartlarınızı kullanmalısınız. Tüm bunların yanı sıra üretim, bilim, yiyecek ve kaynak yönetimi gibi oyun yapıları oyunculara çeşitlilik sunmaktadır.
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Topstitch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue Hex, Roguelike deste oluşturma deneyimini oyunculara sunmaktadır. Eğlenceli içeriği, görselliği ve stratejik yapısıyla birlikte bağımlılık yapan özelliklere sahiptir.
Siz de Rogue Hex indirin ve taş devrinde elinize aldığınız imparatorluğunuzu yıldızlara taşıyın!
Rogue Hex Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: x86, x64 mimarisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Vulkan yeteneğine sahip
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan