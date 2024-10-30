Satisroom APK, sürekli güncellenen seviyeleriyle birlikte oyunculara rahatlatıcı bir bulmaca deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günlük yaşantınızda eğlenerek oynayabileceğiniz Satisroom APK, Android cihazlar için geliştirilen bir bulmaca oyunudur. Genel olarak basit ve gerçek hayattan esinlenen bulmacaları içerisinde barındıran Satisroom, yaratıcı temalara da ev sahipliği yapmaktadır.

Rahatlatıcı mini oyunları deneyimlemeye hazır mısınız? Kendinizi bir anda odaları temizlerken, eşyaları paketlerken ve bitkileri sularken bulabilirsiniz. Her seviyede yerinde olmayan bir şeyler vardır ve bunları bulmak sizin elinizde. Her mini oyunda sorunu bulun, seviyeleri aşın ve gündelik hayatınızda stresinizi atın.

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Sadece bulmaca değil, aynı zamanda rahatlatıcı ASMR sesleriyle de sakinleşebilirsiniz. Beyin egzersizin için seviyelerin kilidini açın ve mini oyunları tamamlayın.

Satisroom APK, her hafta oyunculara yeni seviyeler sunmaktadır. Sürekli güncellenen seviyeleriyle birlikte oyunculara hem güncel hem de sürdürülebilir deneyim sunuyor.

Siz de Satisroom APK indirin ve Android cihazlarınızda rahatlatıcı bir bulmaca oyunu deneyimi yaşayın!

Satisroom: Perfectly Organize Oyunu Özellikleri